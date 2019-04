Andy Murray ar putea reveni pe teren - Nu mai am dureri

Tenismenul britanic Andy Murray spune că nu mai are dureri după a doua operaţie suferită la şold şi că, dacă se va simţi bine, va încerca să revină pe teren, informează lequipe.fr potrivit news.ro

"Nu mai sunt dureri. Sunt fericit, fără durere şi profit de viaţa mea. Am lovit câteva mingi dintr-o poziţia statică. Va fi un lung drum pentru a testa cu adevărat. Trebuie doar să văd ce se întâmplă. Nu simt nicio presiune de a reveni, dar dacă se simte bine corpul meu şi dacă nu am dureri, o să încerc", a declarat jucătorul, pentru The Guardian.

Murray a fost invintat să dea startul, duminică, maratonului de la Londra.

Săptămâna trecută, organizatorii turneului ATP de la Queen's l-au anunţat pe tenismenul britanic Andy Murray pe lista jucătorilor înscrişi la competiţia de 500 de puncte care va avea loc între 17 şi 23 iunie, la Londra.

Murray nu a mai jucat de la Australian Open şi a fost supus unei noi intervenţii chirurgicale la şoldul drept, la 29 ianuarie, la Londra.

La Australian Open, britanicul de 31 de ani a declarat că ar putea fi ultimul său turneu. El a fost vizibil emoţionat şi a plâns la conferinţa de presă susţinută la Melbourne. La început, după ce a fost întrebat cum se simte, el a răspuns: “Nu grozav” şi apoi i-a venit să plângă, astfel că a ieşit din sală pentru scurt timp, pentru a-şi reveni.

El a spus că durerea la şoldul drept, din cauza căreia a fost operat în urmă cu un an, nu a dispărut şi a făcut să nu mai aibă bucuria dinainte de a se antrena şi a participa la competiţii.

După ultima operaţie, fostul lider ATP a declarat că nu mai are durereri, dar a apreciat la sub 50 la sută şansele de a evolua la turneul de la Wimbledon, din luna iulie, competiţie pe care a câştigat-o în 2013 şi 2016.