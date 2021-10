Anett Kontaveit, după victoria de la Cluj: Sunt mândră de mine

Jucătoarea estonă Anett Kontaveit a declarat, duminică seară, după ce a câştigat turneul Transylvania Open învingând-o în finală pe Simona Halep, că a încercat la această confruntare să nu se gândească la precedentele partide cu românca, pe care le-a pierdut.

“Sunt incredibil de fericită că am reuşit să joc foatre bine astăzi şi să câştig finala. Sunt mândră de mine. Voi pleca direct acasă, nu voi avea timp să vizitez Clujul, dar poate voi reveni anul viitor şi atunci sper să am mai mult timp. Voi avea câteva zile de odihnă acasă. Am jucat mult tenis în ultimele două săptămâni. Cred în mine mai mult decât în urmă cu doi ani, am încercat să rămân agresivă, dar şi să fiu constantă, să mă concentrez pe jocul meu şi să nu mă gândesc la cele trei meciuri pierdute în faţa ei. Am abordat meciul ca pe o nouă provocare. La acest turneu pe teren au fost momente dificile, dar şi momente frumoase. Cred că turneul a fost organizat foarte bine, oamenii au fost primitori, m-am simţit extraordinar încă din prima zi. Din nefericire nu am văzut prea mult din oraş, pentru că atunci când nu am jucat m-am odihnit”, a spus Kontaveit la conferinţa de presă de după finală.

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala Transylvania Open, cu scorul de 6-2, 6-3, de Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 2. Aceasta a fost prima înfrângere pentru Halep în patru meciuri jucate împotriva sportivei estone. Anterior, românca s-a impus în faţa lui Kontaveit la Miami şi la Roma în 2017 (6-3, 6-0 şi 6-2, 6-4) şi la Australian Open în 2020 (6-1, 6-1).