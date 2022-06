Angajat al primăriei municipiului Focşani, cercetat după ce ar fi făcut avansuri sexuale unei eleve de 15 ani

Un angajat al primăriei municipiului Focşani este cercetat disciplinar de instituţie şi se află în atenţia Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea după ce o elevă a unui colegiu din localitate l-a acuzat că i-ar fi făcut avansuri sexuale.

"Am primit o sesizare din partea conducerii Colegiului 'Ion Mincu' din Focşani acolo unde noi avem depozitate pachetele din programul pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, dumnealui fiind desemnat să facă distribuirea acestor pachete. Din declaraţiile unei eleve şi ale conducerii liceului, dumnealui i-ar fi făcut avansuri sexuale fetei. Am luat imediat decizia de a-i retrage sarcina de distribuire a pachetelor şi am constituit o comisie pentru cercetarea disciplinară a acestuia", a declarat, pentru AGERPRES, primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă.

Potrivit IPJ Vrancea, în prezent, poliţiştii efectuează verificări şi, în funcţie de rezultatul acestora, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, potrivit Agerpres.ro.

Între timp, adolescenta, care a sesizat şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea, a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică.

"În data de 27.05.2022, minora ne-a adus la cunoştinţă faptul că în cursul zilei de joi a fost abordată în incinta şcolii de către un bărbat care i-ar fi făcut propuneri indecente. Pe lângă procedura standard impusă de această situaţie, respectiv sesizarea organelor de anchetă, urmează să transmitem o adresă şi către angajatorul presupusului agresor, întrucât acesta se afla în incinta şcolii în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu. Apreciem totodată reacţia minorei, care nu s-a lăsat intimidată şi a făcut cunoscută această situaţie, solicitând sprijin în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun. Minora a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică", au precizat reprezentanţii Protecţiei Copilului Vrancea.