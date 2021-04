Angajații de la UPU Târgu Neamț au vizionat conținut pornografic, ceea ce a dus la virusarea dispozitivelor

Angajații secției de primiri urgențe de la Spitalul Orășenesc din Târgu Neamţ au vizionat filme cu Bruce Lee și conținut pornografic pe computerele instituției, ceea ce a dus la virusarea dispozitivelor și implicit la dereglarea activității, scrie smartradio.ro.

Un consilier independent din Târgu Neamț, Maria Vrânceanu, care este şi membru în Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare, a ajuns la Centrul de Primiri Urgenţe după ce soțul său a întâmpinat probleme de sănătate.

„Pe 2 aprilie, am mers cu soţul la CPU, pentru că a avut o problemă de sănătate, un fel de intoxicaţie. Asta se întâmpla în jurul orei 11.00. Am ajuns la triaj şi era destulă forfotă acolo, asistentele fiind prinse cu munca, dar am observat că ele îşi alocă mult timp pentru completat hârtii, ceea ce nu e normal. Se pierdea mult timp care ar trebui folosit în interesul pacientului. La un moment dat s-a blocat tot triajul. Şi nu ştiam ce se întâmplă. Aşa că m-am interesat care e cauza blocajului activităţii. După ce l-am sunat pe domnul inginer Cebere, care se ocupă de sistemul IT din spital, am aflat că s-a blocat calculatorul“,a declarat Maria Vrânceanu.

Procedurile de indroducere a datelor fiecărui pacient în baza de date depinde de buna funcționare a sistemului.