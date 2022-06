Angajaţii Direcţiei pentru Sport şi Tineret din Bistrița-Năsăud, îngrijoraţi că nu îşi vor primi salariile, pentru că nu au buget

Şefa DJST a făcut o prezentare a situaţiei în şedinţa Colegiului Prefectural. Ea a arătat că Sala Polivalentă din Bistriţa a riscat să fie închisă pentru că nu puteau fi plătite utilităţile, situaţie care ar fi valabilă pentru mai multe judeţe din ţară."Deocamdată funcţionăm aşa, dar, din păcate, atât pe Tineret, cât şi pe Sport, buget nu avem legal. Până la data de 31 mai trebuia să se facă despărţirea celor două instituţii, nu s-a făcut. Ni s-a spus că în iunie, nu în iunie, că în iulie, acum ni se spune că în august, este o nebuloasă şi încă nu ştim exact ce se va întâmpla, din păcate. (...) S-ar putea să nu ne primim salariile de acum încolo, cam două luni de zile, pentru că Ministerul de Finanţe încă nu a aprobat, iar ministerul, ultima oară când am vorbit cu ei, aveau 7 lei în cont. Noroc cu faptul că am fost ajutaţi şi de autorităţile locale să ne plătim utilităţile, adică s-a vorbit la minister, am vorbit eu şi au vorbit şi alţii, pentru a putea să ne plătim utilităţile, altfel Sala Polivalentă era deja închisă. Noroc că avem şi o ligă de handbal care joacă la noi şi aşa am reuşit să convingem ministerul că este nevoie să ne ajute. Şi nu suntem doar noi în această situaţie, ci absolut în toată ţara. Chiar în ţară sunt hoteluri sportive şi săli polivalente sau complexuri sportive închise din această cauză, că nu este buget", a declarat Annamaria Antal.Directoarea DJST Bistriţa-Năsăud a adăugat că lipsa bugetului a afectat şi organizarea taberelor naţionale şi a unor activităţi sportive, astfel că la centrul de agrement de la Sângeorz-Băi, unde în perioada 18 iulie - 15 august vor fi organizate patru serii de tabără de către Departamentul românilor de pretutindeni, în cadrul programului ARC, se fac lucrările necesare "pe datorie"."Avem un centru de agrement la Sângeorz-Băi, unde am demarat lucrări de reparaţii, curăţenie, dezinfecţie, deratizare, pentru asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a taberelor pe perioada de vară. Din păcate, ţin să menţionez faptul că multă lume a fost obişnuită cu acele tabere naţionale, care se desfăşurau în fiecare an (...). Din păcate, aceste tabere nu vor avea loc anul acesta - nu au avut loc nici din cauza pandemiei, asta datorită faptului că cele două ministere, chiar dacă s-au înfiinţat, se pare că nu au timp să se ocupe de aceste tabere. Dar, în schimb, anul acesta, Departamentul pentru românii de pretutindeni va organiza o tabără, Tabăra ARC, este la a XIII-a ediţie, şi la nivelul judeţului este prima dată când se derulează acest program (...) Deocamdată, vă spun sincer, lucrăm pe datorie. Tabăra este cât de cât modernizată (...) Din păcate, buget nu avem, nu ştim când vom primi, noi sperăm că totuşi la mijlocul lunii iulie sau cel târziu în toamnă, pentru că mai avem activităţi pe care nu putem să le desfăşurăm, şi pe parte de Sport, fără buget", a mai explicat directorul executiv al DJST.Întrebată de un jurnalist dacă s-au înregistrat plecări din rândul personalului, ţinând cont de problemele apărute, Annamaria Antal a spus că nu au existat astfel de cazuri.