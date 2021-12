Angajații Gărzii de Mediu amenință că intră în grevă generală: 'Suntem instituția cu cei mai prost plătiţi funcţionari publici din România'

Amânarea rezolvării problemei inechităţilor salariale ale angajaţilor Gărzii Naţionale de Mediu va duce la intrarea în grevă generală a membrilor Sindicatului Naţional al Gărzii de Mediu (SNGM), se menţionează într-un comunicat remis vineri de organizaţia sindicală. "Tragem, prin acest comunicat de presă, un ultim semnal de alarmă înaintea declanşării grevei generale a angajaţilor Gărzii Naţionale de Mediu", se precizează în comunicat.

Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu arată că există comisari ai Gărzii de Mediu care primesc un salariu lunar de 2.660 de lei net, cu mult sub salariul mediu pe economie.

"Este inacceptabil ca salariaţii unei instituţii cu rol atât de important în combaterea infracţiunilor de mediu să fie trataţi cu atâta indiferenţă şi lipsă de respect de către autorităţi. Nu vrem privilegii! Vrem condiţii decente de muncă, vrem salarizare corectă, echitabilă pentru toţi colegii din ţară care, zi de zi, îşi fac datoria în condiţii extrem de dificile. (...) Nu mai acceptăm să fim instituţia cu cei mai prost plătiţi funcţionari publici din România! Este inadmisibil ca în anul 2021 să existe comisari de mediu care primesc un salariu de 2.660 lei pe lună, cu mult sub salariul mediu pe economie. Este inadmisibil să fim trimişi în prima linie a frontului pentru un mediu curat cu mâinile legate la spate! Este inadmisibil ca responsabilităţile noastre profesionale să crească în vreme ce atribuţiile, pârghiile noastre de acţiune rămân aceleaşi, iar drepturile noastre salariale sunt sistematic ignorate", se menţionează în comunicatul SNGM.

Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu solicită, la fel ca şi în anii anteriori, o salarizare echitabilă la nivelul Gărzii Naţionale de Mediu şi în raport cu celelalte instituţii de inspecţie şi control, considerarea serviciului de permanenţă drept timp de muncă plata acestuia, pe modelul existent în Uniunea Europeană.

"Cerem suport logistic pentru activitatea noastră profesională cotidiană, cerem respectarea dreptului nostru la formare profesională (ZERO bani alocaţi în ultimii cinci ani!), cerem suplimentarea numărului de comisari, cerem calibrarea corectă a atribuţiilor noastre de serviciu în raport cu responsabilităţile suplimentare alocate an de an. Cerem toate aceste lucruri pentru creşterea capacităţii instituţionale a GNM de ripostă eficientă în faţa escaladării fără precedent a infracţiunilor de mediu în România", subliniază SNGM în comunicat.

În ciuda acestor condiţii de muncă, angajaţii Gărzii Naţionale de Mediu au realizat, în perioada ianuarie-noiembrie, un număr de 33.008 controale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.063.211 lei, se precizează în comunicat.

"De asemenea, în aceeaşi perioadă am emis 352 de dispoziţii de sistare a activităţii, 60 de propuneri de suspendare a autorizaţiilor de mediu, am făcut 121 sesizări penale şi am confiscat un număr de 124 mijloace auto. Toate acestea cu un efectiv de 450 de comisari la nivelul întregii ţări, adică 1 comisar de mediu la circa 40.000 de locuitori!!!", arată Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu.

Organizaţia sindicală atrage atenţia că prin tergiversarea reglementării inechităţilor salariale se încalcă recomandările internaţionale şi se pune în pericol activitatea instituţiei, iar ultima evaluare a Grupului de Lucru pentru Asigurarea Respectării Legii din cadrul Consiliului Uniunii Europene a confirmat situaţia extrem de dificilă a Garzii Naţionale de Mediu.

SNGM notează că va acţiona pe toate căile legale pentru apărarea drepturilor legitime ale angajaţilor Gărzii Naţionale de Mediu.

"Cum vreţi să reducem criminalitatea de mediu, cum vreţi să ajutăm la evitarea/ închiderea unor proceduri de infringement pe mediu ale Comisiei Europene la adresa României cu o afectare majoră a capacităţii noastre instituţionale?! Cum vreţi să ajutăm la respectarea dreptului constituţional al cetăţenilor români la un mediu curat şi sănătos dacă drepturile noastre legitime ale celor din linia întâi, sunt călcate în picioare?! Vom acţiona pe toate căile legale pentru a apăra drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor instituţiei, convergente cu interesele şi dreptul românilor la un mediu sănătos", notează Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu.