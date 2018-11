Angelina Jolie se numără printre vedetele invitate ca editori speciali pentru a realiza programe de Crăciun la BBC Radio, emisiunea actriței americane urmând să fie difuzată pe 28 decembrie, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.

În perioada 22 decembrie - 1 ianuarie, BBC a invitat mai multe vedete pentru a realiza emisiuni speciale la Radio 2 și Radio 4, iar printre acestea se numără fotbalistul Peter Crouch, Natalie Dormer, starul serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", dar și trupa Take That, care va sărbători 30 de ani de carieră cu un show de două ore.

Angelina Jolie, emisar special al Înaltului Comisariat pentru Refugiați al ONU, va avea o serie de invitați, inclusiv supraviețuitori ai unor conflicte. În emisiune se va vorbi despre criza refugiaților la nivel global și despre posibile soluții la problema violențelor la care sunt supuse femeile în zonele de război.

Un purtător de cuvânt al actriței a declarat că aceasta a început deja să lucreze pentru emisiune și că "este recunoscătoare pentru oportunitatea de a se folosi de influența BBC pentru a explora soluții practice pentru mai multe chestiuni stringente ale timpurilor noastre".

Angelina Jolie, în vârstă de 43 de ani, mamă a șase copii, dintre care trei adoptați, a fost numită ambasador al bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi în 2001. În aprilie 2012, UNHCR a luat decizia de a-i acorda Angelinei Jolie titlul de emisar special, întrucât actriţa americană a dovedit, în cei 11 ani de când devenise ambasadoare a bunăvoinţei pentru organizație, un angajament excepţional faţă de cauza persoanelor refugiate. Angelina Jolie a donat în ultimii ani mai multe milioane de dolari programelor iniţiate de ONU pentru ajutorarea persoanelor refugiate din lumea întreagă.