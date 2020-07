Angelique Kerber a reluat colaborarea cu antrenorul care a făcut-o lider în WTA

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, fostă nr. 1 mondial, a reluat colaborarea cu antrenorul Torben Beltz, cu care a câştigat două Grand Slam-uri, transmite DPA potrivit Agerpres.

Kerber, 32 ani, a renunţat la serviciile lui Beltz în 2017, când a înregistrat mai multe rezultate slabe, după ce câştigase în 2016 atât Australian Open, cât şi US Open, urcând pe primul loc în clasamentul WTA în luna septembrie.Campioana germană a câştigat al treilea ei Grand Slam în 2018, la Wimbledon, cu ajutorul antrenorului belgian Wim Fissette, de care s-a despărţit la finele anului. De atunci, Kerber a mai avut colaborări cu Rainer Schuettler şi Dieter Kindlmann, înainte de a relua legătura cu Beltz.În acest an, Kerber a jucat doar la Australian Open, unde a ajuns până în optimi. Ea a suferit apoi o accidentare la coapsă, care nu i-a permis să revină pe teren înainte ca pandemia de coronavirus să întrerupă sezonul WTA în luna martie. Ea ocupă locul 21 în clasamentul mondial şi nu s-a înregistrat la turneul de la Palermo, care marchează reluarea sezonului începând cu 3 august.Beltz, care a antrenat-o pe Kerber în perioadele 2004-2013 şi 2015-2017, a lucrat ultima oară cu croata Donna Vekic, sfert-finalistă în 2019 la US Open.