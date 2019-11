Anghel Iordănescu, după victoria cu Sepsi: 'Nu am câştigat cu şansă, pentru că, din punctul meu de vedere, noi am avut ocaziile mari'

Edi Iordănescu ține pe linia de plutire Gaz Metan Mediaș. Antrenorul a susținut, la finalul meciului Sepsi – Gaz Metan 0-1, că formația sa are unul dintre cele mai mici bugete din Liga 1 și că și-ar fi dorit să aibă bani pentru transferuri.

”Să analizăm aşa, şi noi am pierdut foarte multe puncte pe final de jocuri şi aveam nevoie de puţină şansă. Nu neapărat că am câştigat cu şansă, pentru că, din punctul meu de vedere, noi am avut ocaziile mari, am avut două bare, singur cu portarul, tot în repriza a doua. În primul rând, nu traversăm cea mai bună formă a noastră, chiar dacă nu am pierdut în ultimele două meciuri. Am avut neşansă foarte multă cu egalul de la Chindia, în minutul 87, care s-a dovedit că face faţă unor adversari foarte puternici, cum e Craiova.

Ciolacu a votat cu speranța unei Românii mult mai bune: 'Îmi doresc din tot sufletul să vină cât mai mulți români la vot'. Ce spune despre votul din Diaspora

În ultimul meci, cel cu Hermannstadt, am avut neşansă, am lovit bara, la 1-1, am avut şi un penalty nedat la 0-0, dar aparţin trecutului. Astăzi am venit cu energie şi echipa s-a pregătit foarte bine şi a jucat pe terenul unei echipe foarte bune, bine organizată, care a pierdut foarte greu, care e foarte pragmatică, intensă, cu agresivitate acasă, dar echipa mea a răspuns foarte bine. Am avut foarte multe momente bune de joc, am pus presiune pe construcţia lor, am avut şi noi intensitate defensivă, când am avut mingea, am construit, am fost pozitivi.

Din partea noastră au fost mai multe momente de iniţiativă şi cred că rezultatul e unul total just. E bine că am deblocat această stare de presiune. L-am pierdut pe Buş, noi 16 etape am jucat fără al doilea atacant şi am improvizat din nou, dar e bine că echipa a răspuns bine.”, a explicat Edi Iordănescu, conform DigiSport.