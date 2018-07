Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Mondialelor: A eliminat Columbia la loviturile de departajare, după ce fusese egalată în minutul 93 - VIDEO

Columbia a fost eliminată de la Mondialul din Rusia! A pierdut la loviturile de departajare meciul cu Anglia, după ce egalase la ultima fază a meciului.

Anglia a deschis scorul prin golgheterul Mondialelor, Harry Kane, din penalti, în repriza a doua, în minutul 57. Englezii s-au bucurat însă prea devreme pentru calificare. Au fost egalați în minutul 93, prin Yerry Mina.

Au urmat cele două reprize de prelungiri în care nicio echipă nu a putut marca și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a marcat a fost Falcao, urmat de Kane, Cuadrado, Rashfor și Muriel. A urmat căpitanul lui Liverpool, Jordan Henderson, din partea Angliei, care a fost ghicit de Ospina. Fericirea columbienilor s-a mutat în tabăra englezilor când la următoarea lovitură, Uribe a trimis direct în transversală. Trippier a transformat și a egalat la 3. A urmat columbianul Bacca, dar a fost ghicit de portarul englezilor. Eric Dier a fost eroul Angliei, după ce a transformat ultima lovitură de pedeapsă.

Citește și: Ţiriac ar putea lua o decizie radicală: Unde intenţionează să mute Turneul de la Madrid

Au evoluat următoarele echipe:

Columbia: Ospina - Arias (Zapata '116), Davinson, Mina, Mojica - Barrios, Sánchez (Uribe '79), Lerma (Bacca '62) - Cuadrado, Quintero (Muriel '88) - Falcao. Selecţioner: Jose Pekerman

Anglia: Pickford - Walker (Rashford '113), Stones, Maguire - Trippier, Alli (Dier '81), Henderson, Young (Rose '102) - Lingard, Kane, Sterling (Vardy '88). Selecţioner: Gareth Southgate

Citește și: Proiect inedit lansat de Mircea Radu: Ce face vedeta după ultimul eşec din televiziune

Meciul a fost arbitrat de americanul Mark Geiger. În sferturile de finală, Anglia va întâlni Suedia. După eliminarea Columbiei, se știe că una dintre finalistele Mondialului va fi din Europa.

Cool as you like!



Harry Kane draws the penalty and buries it to put England up 1-0 on Colombia. pic.twitter.com/aQmOqIyTJU