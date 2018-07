Animația "Hotel Transylvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation" se menține pe primul loc în box office-ul românesc, în al doilea weekend de la lansarea în cinematografe, potrivit cifrelor oferite de Cinemagia.

Aventurile lui Dracula în variantă de desene animate din "Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation" au continuat să fie subiectul preferat de spectatorii români. Peripețiile vampirului care caută dragostea cu lumânarea în vacanță au adunat 851.661 de lei la finalul penultimei săptămâni din luna iulie, scrie Mediafax.

Pe locul al doilea a debutat pelicula de acțiune "Equalizer 2", cu Denzel Washington reluând rolul lui Robert McCall, omul bun cu reflexe mortale. Producția regizată de Antoine Fuqua a strâns, în primele trei zile de la premiera românească, 754.114 lei.

Pe a treia poziție a coborât, de pe locul secund, lungmetrajul "Infernul din zgârie-nori/ Skyscraper", care a oprit numărătoarea banilor strânși la 402.324 de lei.

Abia pe locul al patrulea a debutat producția muzicală "Mamma Mia! O luăm de la capăt/ Mamma Mia! Here We Go Again", cu 372.271 de lei de vineri până duminică, cu toată revenirea celor trei tați ai eroinei și cu îmbogățirea distribuției dominate de Maryl Streep cu prestația vedetei Cher și cea a lui Andy Garcia.

"Omul Furnică şi Viespea/ Ant-Man and the Wasp" coboară constant, câte două locuri în fiecare săptămână după premieră, astfel că supereroul cu probleme legate de controlarea dimensiunii se găsește, în al treilea weekend în cinematografe, pe poziția a cincea, cu un adaos de 212.793 de lei încasați.

Primele zece poziții sunt completate de "TAG: Dă-o mai departe/ Tag" (133.903 lei), "Ocean's 8: Jaf cu clasă/ Ocean's 8"(97.467 de lei), "Jurassic World: Un regat în ruină/ Jurassic World: Fallen Kingdom" (78.959 de lei), "Sicario 2: Soldado/ Sicario: Day of the Soldado" (46.951 de lei) și "Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar/ Loving Pablo" (37.891 de lei).