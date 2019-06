Animaţia Singuri acasă 2, intră pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Animaţia „Singuri acasă 2/ The Secret Life of Pets 2” a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de puţin peste 500.000 de lei, potrivit news.ro.

Filmul, pentru care şi-au împrumutat vocile, între alţii, actorii Patton Oswalt, Kevin Hart şi Harrison Ford, a fost vizionat de 21.844 de spectatori şi a generat încasări de 501.302 lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

„Dark Phoenix”, regizat de Simon Kinberg, cu Sophie Turner, Jennifer Lawrence şi Jessica Chastain în distribuţie, s-a menţinut pe poziţia a doua a clasamentului, după ce, în al doilea weekend de la debut a fost vizionat de 14.887 de spectatori şi a generat încasări de 382.398 de lei.

Şi lungmetrajul de aventuri „Aladdin” al lui Guy Ritchie şi-a menţinut locul în top. Clasat pe trei, filmul cu Will Smith în distribuţie a generat încasări de 287.785 de lei în al patrulea weekend de la premieră.

Lungmetrajul live-action „Pokémon Detectiv Pikachu”, pentru care şi-a împrumutat vocea Ryan Reynolds, a coborât trei locuri, până pe patru, după ce, în al doilea weekend de la premieră a fost vizionat de 12.288 de spectatori şi a generat încasări de 256.193 de lei.

Filmul SF „Godzilla II: Regele monştrilor/ Godzilla: King of the Monsters”, regizat de Michael Dougherty, cu Millie Bobby Brown, Bradley Whitford şi Vera Farmiga în distribuţie, a coborât un loc, până pe cinci. În al treilea weekend de la debutul pe marile ecrane româneşti, filmul a fost vizionat de 8.216 spectatori şi a generat încasări de 187.086 de lei.

„John Wick 3: Război total/ John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, regizat de Chad Stahelski, cu Keanu Reeves şi Halle Berry în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a şasea, în coborâre un loc, după ce, în al cincilea weekend, a fost vizionat de 5.343 de spectatori şi a generat încasări de 121.274 de lei.

Drama „Parking”, regizată de Tudor Giurgiu după romanul „Apropierea” al scriitorului Marin Mălaicu-Hondrari, a debutat pe locul al şaptelea. Filmul cu Mihai Smărăndache, Belén Cuesta şi Ariadna Gil în distribuţie a generat încasări de 96.744 de lei şi a fost vizionat de 6.826 de spectatori.

Comedia „Ticăloasele/ The Hustle”, cu Rebel Wilson şi Anne Hathaway în distribuţie, s-a menţinut pe poziţia a opta, cu încasări de 74.520 de lei, în al şaselea weekend de la debut.

Drama horror „Ma”, cu Octavia Spencer în rol principal, a coborât trei locuri, până pe nouă. În al doilea weekend de la premieră, filmul a fost vizionat de 3.547 de spectatori şi a generat încasări de 69.784 de lei.

Povestea de dragoste „Şi Soarele e o stea/ The Sun Is Also a Star”, cu Yara Shahidi şi Charles Melton în distribuţie, a coborât trei locuri, până pe zece. În al doilea weekend de la debut, filmul a generat încasări de 69.136 de lei.