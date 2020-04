Animaţia „Tarzan”, cel mai popular film clasic Disney în România, arată o analiză recentă

Animaţia „Tarzan” (1999) este cel mai popular film clasic Disney în România, conform unui studiu OnBuy.com care a folosit instrumentul de analiză Ahrefs, se arată într-un comunicat remis News.ro.

Cercetarea a avut în vedere 25 de filme şi a vizat 42 de ţări europene.

Lista filmelor este alcătuită din: „Snow White and the Seven Dwarfs” (1937), „Pinocchio” (1940), „Fantasia” (1940), „Dumbo” (1941), „Bambi” (1942), „Cinderella” (1950), „Alice in Wonderland” (1951), „Peter Pan” (1953), „Lady and the Tramp” (1955), „Sleeping Beauty” (1959), „101 Dalmatians” (1961), „Sword in the Stone” (1963), „Jungle Book” (1967), „Aristocats” (1970), „Winnie the Pooh” (1977), „Fox and the Hound” (1981), „Little Mermaid” (1989), „Beauty and the Beast” (1991), „Aladdin” (1992), „Lion King” (1994), „Pocahontas” (1995), „Hunchback of Notre Dame” (1996), „Hercules” (1997), „Mulan” (1998) şi „Tarzan” (1999).

„Aladdin” este cel mai popular film de animaţie clasic al Disney în Europa, fiind primul în listă în 14 ţări, inclusiv Franţa, Germania, Italia şi Belgia.

„Lion King” este preferat în zece ţări europene, între care Marea Britanie şi Olanda.

Versiunea din 1991 a „Beauty and the Beast” s-a impus în şapte ţări de pe continent, iar „Tarzan” (1999), în România, Republica Moldova şi Slovacia.

„Peter Pan” este favoritul în Cipru, iar „Jungle Book”, în Muntenegru, „Mulan”, în Polonia, şi „Cinderella”, în Lituania.

Analiza a fost realizată după ce platforma Disney+ a fost lansată în urmă cu cinci luni în Statele Unite şi, mai târziu, în mai multe ţări vest-europene.