Animaţia 'Vivo', o poveste despre curaj și prieteni neaşteptaţi care devin membri ai familiei, va fi disponibilă din august pe Netfllix

Animaţia „Vivo” regizată de Kirk DeMicco, cu piese originale compuse de Lin-Manuel Miranda, care este şi protagonist şi producător executiv, va fi disponibilă pe Netflix, la nivel global, începând cu 6 august, potrivit news.ro.

Pentru personajele din acest film şi-au împrumutat vocile Lin-Manuel Miranda (Vivo), Zoe Saldaña (Rosa), Juan de Marcos (Andrés), Brian Tyree Henry (Dancarino), Michael Rooker (Lutador), Nicole Byer (Valentina), Ynairaly Simo (Gabi) şi Gloria Estefan (Marta).

Netflix şi Sony Pictures Animation, studioul care a creat „Spider-Man: Into the Spider-Verse” şi „The Mitchells vs. The Machines”, prezintă „Vivo”, o aventură muzicală animată ilustrată muzical cu cântece noi semnate de Lin-Manuel Miranda, câştigător al premiilor Tony, Grammy şi Pulitzer şi creator al musicalurilor „Hamilton” şi „In the Heights”.

„Vivo” urmăreşte un kinkaju special. El e un animăluţ care trăieşte în pădurile tropicale dar îşi petrece timpul cântând pentru mulţimile adunate în Havana, alături de dragul său stăpân Andrés, interpretat de Juan de Marcos de la Buena Vista Social Club. Deşi nu vorbesc aceeaşi limbă, Vivo şi Andrés formează un duo perfect, unit de dragostea comună pentru muzică. La scurt timp după ce Andrés primeşte o scrisoare de la celebra Marta Sandoval, care îl invită pe vechiul ei partener la concertul ei de adio de la Miami în speranţa că în acest fel vor relua legătura, intervine o tragedie. Acum depinde numai de Vivo să transmită un mesaj pe care Andrés nu a reuşit niciodată să-l trimită, şi anume o scrisoare de dragoste către Marta, scrisă cu foarte mult timp în urmă sub forma unui cântec. Însă, pentru a ajunge pe îndepărtatele ţărmuri ale oraşului Miami, Vivo va fi nevoit să accepte ajutorul lui Gabi, o adolescentă plină de viaţă, care se mişcă în propriul ei ritm neobişnuit.

Lungmetrajul spune o poveste despre curaj, prieteni neaşteptaţi care devin membri ai familiei şi credinţa că muzica te poate ajuta să fii deschis către noi lumi.

Filmul este regizat de cineastul Kirk DeMicco („The Croods”), cu sprijinul co-regizorului Brandon Jeffords („Cloudy with a Chance of Meatballs 2”), după un scenariu de Quiara Alegria Hudes („In the Heights”) şi este produs de Lisa Stewart („Monsters vs. Aliens”), Michelle Wong („Hotel Transilvania 2”) şi Rich Moore („Zootopia”).

Alex Lacamoire („The Greatest Showman”), recompensat cu Tony şi Grammy, a fost compozitorul şi producătorul muzical executiv, filmul avându-i ca producători executivi pe Miranda, Laurence Mark („Dreamgirls”), distins cu Globul de Aur, şi pe Louis Koo Tin Lok („The Mitchells vs. The Machines”.