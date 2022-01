ANIS: Competiţia 'Premiile de Excelenţă ale industriei IT' - ediţia 2022, va premia cele mai interesante proiecte din domeniul IT

Companiile din industria IT se pot înscrie până pe data de 11 februarie 2022 în competiţia "Premiile de Excelenţă ale industriei IT" - ediţia 2022, ce va premia cele mai interesante proiecte din domeniu, a anunţat, luni, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), organizatorul evenimentului, conform Agerpres.

Premiile vor fi acordate unui număr de opt companii în cadrul Galei ANIS, ce va avea loc în luna martie a acestui an."De la an la an înregistrăm tot mai multe înscrieri pentru Gala Premiilor ANIS, ceea ce ne demonstrează că industria IT locală se bucură în continuare de oameni talentaţi, care implementează numeroase proiecte inovatoare. Prin intermediul evenimentului dorim să celebrăm aceste iniţiative ale companiilor, să le premiem pe cele mai interesante şi să ne bucurăm împreună de faptul că avem o industrie tech puternică", a declarat Gabriela Mechea, director executiv ANIS.În cadrul Galei ANIS 2022 vor fi acordate următoarele distincţii: "Company of the Year", "Start-up of the Year", "Education Program of the Year", "Software Product of the Year", "Software Outsourcing Project of the Year", "R&D project of the Year", "CSR Program of the Year" şi "ANIS Member of the Year".Câştigătorii ediţiei precedente au fost: FintechOS, Medicai, Bittnet Systems, Pentest-Tools.com, Softech, Qubiz (Lifelight), DB Global Technology şi Endava.Înfiinţată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.Peste 165 de membri fac parte din Asociaţie, atât companii mici, cât şi multinaţionale, firme cu capital românesc sau străin, cu sedii în toate marile centre IT din ţară.Membrii ANIS generează un număr de peste 47.000 locuri de muncă înalt calificată, iar cifra de afaceri cumulată a membrilor depăşeşte valoarea de 3,87 miliarde de euro.