ANM, avertizări cod galben de vreme rea - Burniţă, polei şi ceaţă în mai multe judeţe

Valabil de la : 06-02-2021 ora 18:40 până la : 07-02-2021 ora 0:00



In zona : Județul Argeş: zona joasă;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Dâmboviţa: zona joasă;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m