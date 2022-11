ANM: Cod galben de ceaţă, în judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş

Judeţele Caraş-Severin, Arad şi Timiş se află, sâmbătă dimineaţă, sub atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri şi, în unele zone, chiar sub 50 de metri, anunţă meteorologii, conform news.ro.

UPDATE - Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

”Sunt semnalate condiţii de ceaţă, fenomen meteo care reduce vizibilitatea în trafic, pe alocuri sub 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A1 Bucureşti-Piteşti şi A3 Bucureşti-Ploieşti. De asemenea, vizibilitatea este redusă în trafic din cauza ceţii sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Arad şi Prahova”, a precizat sursa citată.

Pe autostrăzile A2 Bucureşti-Constanţa şi A4 Ovidiu-Agigea se circulă în condiţiile unui carosabil parţial uscat, cu vizibilitate bună şi fără evenimente rutiere în desfăşurare.

Se circulă în condiţiile unui carosabil umed pe DN 67C, pe tronsonul Novaci-Rânca, judeţul Gorj, fără restricţii de circulaţie.

”Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară între vehicule şi să se asigure temeinic la schimbarea direcţiei de deplasare. De asemenea, recomandăm şoferilor ca înainte de a porni în călătorie, să se intereseze cu privire la starea părţii carosabile, să aibă autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă şi să reducă viteza, folosind frâna de motor”, a menţionat Centrul Infotrafic.





Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 9.00.

Sunt vizate judeţele Caraş-Severin (Caransebeş, Turnu Ruieni, Slatina-Timiş, Bucoşniţa, Obreja, Constantin Daicoviciu, Buchin, Bolvaşniţa, Sacu), Arad (Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chişineu-Criş, Curtici, Şiria, Vladimirescu, Pâncota, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Şicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Şimand, Şagu, Semlac, Sintea Mare, Seleuş, Fântânele, Livada, Felnac, Zărand, Iratoşu, Şofronea, Conop, Grăniceri, Păuliş, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanţi, Ususău, Frumuşeni, Şiştarovăţ), Timiş (Lugoj, Recaş, Făget, Orţişoara, Coşteiu, Racoviţa, Gavojdia, Topolovăţu Mare, Belinţ, Darova, Pişchia, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Dumbrava, Boldur, Margina, Traian Vuia, Maşloc, Balinţ, Criciova, Mănăştiur, Bârna, Fibiş, Ştiuca, Ohaba Lungă, Ghizela, Brestovăţ, Bogda, Bara, Secaş).

Aici se va semnala, local, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.