Annette Bening şi Michelle Pfeiffer vor juca în thrillerul psihologic 'Turn of Mind'

Annette Bening şi Michelle Pfeiffer au semnat un contract pentru a juca în thrillerul psihologic "Turn of Mind", regizat de Gideon Raff, conform Variety, scrie news.ro.

Rocket Science va finanţa filmul şi îi va lansa vânzarea lui la nivel internaţional la Festivalul de Film de la Cannes, săptămâna viitoare.

Scenariul pentru "Turn of Mind", bazat pe bestsellerul lui Alice LaPlante, a fost adaptat de câştigătorul premiului Pulitzer Doug Wright.

Povestea se axează pe un medic ortoped la pensie care suferă de Alzheimer care încearcă să-şi dea seama, în moemntele în care este lucidă, dacă a ucis o persoană, aşa cum susţine Poliţia, sau dacă este înşelată.

Producătorii sunt Raff, Gail Berman prin The Jackal Group şi Well Told Entertainment deţinută de Rory Koslow. Raff este creatorul serialului israelian "Prisoners of War".

Născută pe 29 mai 1958, în Topeka (Kansas), Annette Bening a fost nominalizată de patru ori la Oscar - pentru ”The Grifters”, în 1991, ”American Beauty”, 1999, ”Being Julia”, 2004, şi ”The Kids Are All Right”, 2010 -, a câştigat două Globuri de Aur (”Being Julia”, 2004, şi ”The Kids Are All Right”, 2010) şi a fost premiată de Sindicatul Actorilor Americani pentru ”American Beauty”.

Este cunoscută pentru roluri din filme ca ”Danny Collins”, ”The Search”, ”The Face of Love”, ”Ruby Sparks”, ”Girl Most Likely”, ”Ginger & Rosa”, ”Mother and Child”, ”In Dreams”, ”The Siege”, ”The American President”, ”Mars Attacks!”, ”Richard III”, ”Postcards from the Edge” şi ”The Great Outdoors”.

Născută pe 29 aprilie 1958 în statul american California, Michelle Marie Pfeiffer este actriţă, cântăreaţă şi producătoare, câştigătoare a unui Glob de Aur şi a unui premiu BAFTA.

Actriţa a fost nominalizată de trei ori la Premiile Oscar, pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal, după apariţia sa în filmele ”The Fabulous Baker Boys” şi “Love Field”, şi la categoria ”cea mai bună actriţă într-un rol secundar”, pentru apariţia sa în filmul “Dangerous Liaisons”.

Michelle Pfeiffer a fost nominalizată pentru prima dată la premiile Emmy, pentru interpretarea rolului Ruth Madoff în filmul HBO “Wizard of Lies”.

A jucat în ”Scarface”, “The Age of Innocence”, “The Witches of Eastwick” şi “What Lies Beneath” şi “Mother!”, regizat de Darren Aronofsky, alături de Jennifer Lawrence şi Javier Bardem. A apărut în „Ant-Man and the Wasp” şi „Murder on the Orient Express”.