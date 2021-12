ANPC a aplicat operatorilor economici amenzi în valoare de aproximativ 2,8 milioane lei

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat operatorilor economici, în cadrul Comandamentului de iarnă 2021, un număr de 398 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 2,8 milioane lei, potrivit unui comunicat remis joi de instituţie.

"Aflaţi sub coordonarea preşedintelui ANPC, Mihai Culeafă, şi a directorului general ANPC, Paul Anghel, comisarii reuniţi sub Comandamentul de Iarnă 2021 au verificat şi consiliat, în toată ţara, în doar 10 zile, 543 de operatori economici, din domeniul bunurilor şi serviciilor alimentare, precum şi al celor dedicate cazării şi serviciilor conexe turismului montan", se menţionează în comunicat.

În urma acţiunilor de control întreprinse, comisarii ANPC au mai aplicat 310 avertismente, 55 măsuri de oprirea temporară a prestării serviciului până la remedierea deficienţelor şi o propunere de suspendare a activităţii până la 6 luni.

Conform sursei citate, printre cele mai importante abateri de la lege constatate, au fost: lipsa unor autorizaţii de funcţionare pentru o parte din serviciile prestate, comercializarea sau utilizarea unor materii prime cu data durabilităţii minimale depăşită, schimbarea stării termice a produselor, precum şi utilizarea, la raionul cu vitrine asistate - a unor vitrine frigorifice neigienizate, ale căror tăvi conţineau urme de resturi alimentare, pete şi lichid provenit de la scurgerile din produse, potrivit Agerpres.ro.

Alte abateri constate sunt: folosirea unor vitrine frigorifice care aveau ventilatoare cu depuneri sau strat gros de praf pe grila de protecţie, urme de mucegai şi de rugină, comercializarea de legume - fructe cu modificări organoleptice, lovituri mecanice, pete, deshidratate, consistenţă moale, improprii consumului uman, precum şi utilizarea unor spaţii de frig insalubre, cu urme de resturi alimentare lipite pe tăvile de inox, suprafeţe cu rugină, urme de insecte.

Comisarii ANPC au mai constatat lipsa menţionării alergenilor pe listele meniu sau a afişării gramajului porţiilor, la unele unităţi de alimentaţie publică, lipsa verificărilor metrologice la instrumentele de măsură utilizate, lipsa etichetelor la unele produse alimentare, abateri privind etichetarea produselor, menite a crea confuzie sau a nu informa corect consumatorul asupra produselor, utilizarea unor ustensile de bucătărie deteriorate sau neprofesionale.

Totodată, reprezentanţii ANPC au menţionat, ca principale abateri, lipsa afişării preţurilor la cazare, utilizarea unor lenjerii de pat, saltele şi alte accesorii, neigienizate sau deteriorate, în spaţiile de cazare şi lipsa informaţiilor necesare turiştilor, în spaţiile de cazare.

"Încheiem acest an în forţă, aşa cum ne derulăm activitatea mereu. Am demonstrat, şi continuăm s-o facem, că suntem permanent în slujba consumatorului şi că verificăm neîncetat, mai ales ca urmare a campaniilor noastre active de consiliere şi prevenţie a mediului de business cu privire la legislaţia în domeniu, modul în care operatorii economici îşi respectă clienţii şi, implicit, legea. Nu ne bazăm pe promisiuni, verificăm în teren. Atunci când găsim abateri, sancţionăm. Nici noi nu facem promisiuni, preferăm fapte. Vă dorim, dragi consumatori, un an nou mult mai bun, plin de sănătate, prosperitate şi, nu în ultimul rând, respect! Vă suntem, ca întotdeauna, alături!", a afirmat Mihai Culeafă, preşedintele ANPC.

Comandamentul de iarnă 2021 al ANPC a fost creat pentru a preveni şi combate practicile care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor aflaţi în vacanţă, în staţiunile din România, în perioada sărbătorilor de iarnă.