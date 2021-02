Ante Vukusic, după meciul cu Dinamo: 'Am fost aproape să înscriu astăzi, dar cel mai important e ca echipa să câştige'

Fotbalistul croat Ante Vukusic, care a debutat la FCSB în meciul cu Dinamo, miercuri seară, scor 1-0, a declarat că este bucuros că a debutat şi că va da totul pentru echipă şi pentru fani, potrivit news.ro.

Citește și: Lovitură în plin pentru bugetari! Premierul Cîțu anunță dispariția unor sporuri

“Mulţumesc tuturor, întregii echipe, fanilor. Sunt mulţumit pentru că am venit la o echipă mare. Sunt bucuros că am debutat. Sunt fericit că am obţinut trei puncte în faţa echipei Dinamo. Am venit aici pentru că eu cred în calitatea mea, voi da totul pentru echipă şi pentru suporteri. Eu voi da totul. Am fost aproape să înscriu astăzi, dar cel mai important e ca echipa să câştige”, a spus Vukusic la posturile care transmit Liga I.

FCSB a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, în etapa a XXI-a a Ligii I. Gazdele au jucat în inferioritate numerică, din mintul 79, când a fost eliminat Steliano Filip. Golul a fost marcat de Tănase, în minutul 9.