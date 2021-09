Anthony Joshua recunoaşte că are 'nevoie de o luptă cu Tyson Fury

Britanicul Anthony Joshua a afirmat luni că trebuie să-l înfrunte neapărat pe compatriotul său Tyson Fury până la finalul carierei sale, pentru că boxul în ansamblu are nevoie de cel puţin o confrunte între cei doi campioni britanici la categoria grea, informează AFP.

"Am nevoie de Tyson Fury în palmaresul meu? Da, am nevoie", a declarat Joshua în cursul unui podcast organizat de BBC, subliniind că "boxul are nevoie" de o astfel de luptă. "De asta este nevoie. Eu am nevoie de asta. Haideţi să vedem cât de bun sunt", a adăugat el.

Anthony Joshua şi Tyson Fury deţin în prezent toate titlurile mondiale majore la categoria lor. Negocierile pentru un "supermeci" de unificare a centurilor au fost foarte aproape de finalizare la începutul anului, înainte ca un arbitraj în Statele Unite să-l oblige pe Fury să-l înfrunte pe americanul Deontay Wilder pentru a treia oară. El urmează să boxeze astfel împotriva lui Wilder, pentru a-şi apăra titlul WBC, luna viitoare la Las Vegas.Înaintea acestui meci, Joshua îşi va pune în joc centurile sale de campion mondial WBA, IBF şi WBO în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, pe 25 septembrie la Londra.Fanii boxului aşteaptă însă o luptă împotriva lui Tyson Fury, asigură Joshua."Atunci când lupţi cu cei mai buni boxeri, scoţi la iveală tot ce e mai bun în tine. Antrenamentul este greu. Să aduci îmbunătăţiri în box este foarte dificil. Lupta cu Tyson Fury este o provocare uriaşă", a mai spus Anthony Joshua.