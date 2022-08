Anthony Joshua susţine că a învăţat reţeta victoriei înainte de revanşa cu Oleksandr Usik

În septembrie 2021, Usik l-a învins surprinzător pe Joshua, chiar în faţa fanilor săi masaţi pe stadionul Tottenham Hotspur din Londra, şi l-a deposedat de centurile mondiale WBA, WBO, IBF şi IBO.Joshua, 32 ani, are acum un nou antrenor în persoana americanului Robert Garcia, fost campion mondial la super-pană.''Ştiu ce va face. Ştiu ce am eu de făcut. Am mai trecut prin asta, îi ştiu trucurile. Acum voi merge să schimb povestea. Eu sunt autorul propriului meu film. Am fost în SUA, am lucrat cu antrenori noi. Vreau să încerc ceva nou, să mă reinventez, să aduc ceva nou de la antrenori. Trebuie să intru acolo şi să-mi fac treaba, fără scuze. Sunt un învingător, cred că sunt cunoscut ca un învingător. Am intrat în joc şi am mereu. Nu există cu adevărat nimic altceva de ştiut despre mine'', a declarat Joshua.Joshua, cu 24 victorii şi două înfrângeri, a pierdut prima oară în faţa lui Andy Ruiz Jr. în 2019, dar şi-a recucerit centurile la finele acelui an.