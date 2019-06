Anton Anton: 'Am cerut Comisiei Europene consultanţă despre cum să reducem impactul preţului mare al certificatelor de emisii'

România a solicitat Comisiei Europene clarificări cu privire la motivul pentru care preţul certificatelor de emisii a crescut atât de mult anul trecut şi, totodată, a cerut consultanţă cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a reduce efectele negative, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Anton Anton, într-o conferinţă de profil, potrivit agerpres.ro.

"Am înaintat Comisiei Europene o cerere de discuţie pentru clarificarea situaţia certificatelor, pentru că atunci când au fost introduse creşterea a fost prevăzută într-un anumit ritm, iar după vreo trei ani de zile au crescut brusc, ceea ce nu permite nimănui să facă o estimare a noilor investiţii sau o planificare cumsecade", a spus iniţial ministrul.

Jurnaliştii i-au amintit că Executivul european a trimis deja un răspuns, potrivit căruia era previzibilă creşterea preţului certificatelor, atâta vreme cât Parlamentul European a decis retragerea graduală a numărului de certificate din piaţă.

Anton a răspuns că partea română a trimis noi solicitări, inclusiv pentru consultanţă cu privire la reducerea impactului.

"Hai să începem să discutăm despre ce-am scris în scrisoarea mea, ce a scris celălalt în scrisoarea lui... Nu, eu nu vreau să discutăm în termenii ăştia. Noi am făcut o solicitare la Comisia Europeană şi solicitarea asta a fost făcută după răspunsul formal că, mă rog, certificatele au fost controlate şi Parlamentul a hotărât... ceea ce este un răspuns formal. Noi am făcut o solicitare şi facem în continuare o solicitare şi către noua Comisie în care să clarificăm şi să vedem cum am putea să reducem acest lucru. Şi avem nevoie de o consultanţă şi din partea Comisiei, adică noi putem face o ordonanţă, ceva, care să modifice ceva legat de certificate, dar este foarte greu, pentru că directiva asta europeană este aprobată de Parlamentul European, deci am nevoie de o consultanţă europeană. Acesta este sensul afirmaţiei mele", a explicat ministrul Energiei.

Preţul certificatelor de emisii de dioxid de carbon a crescut anul trecut de la 7 la 25 de euro pe certificat, cu impact semnificativ asupra industriei şi, în special, asupra producătorilor de energie pe cărbune.

Spre exemplu, Completul Energetic Oltenia a plătit 1,4 miliarde de lei pentru certificatele aferente anului trecut. Restul industriei este şi ea afectată, întrucât aceste costuri se regăsesc în preţul energiei.

Anterior, în aceeaşi conferinţă, Florin Ciocănelea, consilierul pe probleme energetice al premierului Viorica Dăncilă, a arătat că Guvernul discută o schema de compensare a costurilor cu achiziţia de certificate de emisii.

"A fost aprobat un memorandum prin care se constituie o comisie interministerială privind stabilirea schemei de compensare pentru certificatele de emisii de dioxid de carbon, care va veni în sprijinul industriei şi al marilor consumatori de energie, aşa cum le-am promis în urmă cu o săptămână la întâlnirea pe care am avut-o", a spus Ciocănelea.

El a explicat că în UE există 15 state care aplică 15 sisteme diferite de compensare, în prezent fiind în analiză varianta optimă pentru România.

Ciocănelea a adăugat că schema se va aplica tuturor companiilor care trebuie să achiziţioneze aceste certificate.