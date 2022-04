Anton Petrea anunţă revenirea lui Claudiu Keşeru în lot, pentru meciul cu CS Universitatea Craiova

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a confirmat revenirea atacantului Claudiu Keşeru în lot, pentru meciul cu CS Universitatea Craiova, după ce patronul Gigi Becali, care nu-l mai dorea pe jucător, a anunţat că îi va mai oferi o şansă, conform news.ro.

"O victorie ne-ar îndepărta puţin de ei şi am avea şi noi o oarecare linişte, dar mai sunt multe meciuri de disputat şi se poate întâmpla orice. Noi suntem o echipă care vrem să construim, să ne creăm cât mai multe ocazii de poartă, la fel şi Craiova este o echipă bună, o echipă preocupată de un fotbal ofensiv, au avut o serie foaret bună în acest an, cu rezultate foarte bune şi mă aştept la un meci frumos. Mă leagă multe amintiri, nu numai de antrenorul de acolo, ci şi de staff-ul care este acolo, pentru că am lucrat cu mulţi din staff-ul celor de la Craiova. E un meci de play-off, ne vom vedea, ne vom saluta, dar atât, nimic mai mult. Ne ştim filozofia de joc, ideile, cam ce vrem fiecare de al echipa lui şi ne cunoaştem din punctul acesta de vedere. Vom vedea dacă ne vom surprinde unul pe altul cu ceva, mâine seară. Din fericire, avem la dispoziţie tot lotul, vom vedea mâine formula de începere, de start. E posibil Claudiu Keşeru să fie în lot. Tănase a fost depistat pozitiv, a doua zi a făcut un nou test şi, nu ştiu cum, a ieşit negativ, a venit aici, nu a avut simptome, nu a avut nimic, a stat două zile izolat, după care a intrat în programul echipei şi este ok. Tavi a venit cu un moral bun, a fost o experienţă nouă pentru el, debutul lui la echipa naţională, e foarte entuziasmat şi sper să se vadă asta şi în exprimarea lui pe teren, mâine. Pentru el, faptul că a jucat mai puţin acum nu trebuie conteze. Important e că a luat un prim contact cu ce se întâmplă la prima echipă, la lotul naţional şi, uşor, uşor, să se integreze acolo dacă va mai fi chemat. Nu am simţit nevoia (n.r. - să discute cu Tavi Popescu, după ce Gigi Becali a declarat că a jucat prea puţin la naţională), pentru că nu l-am văzut afectat, nu l-am văzut abătut de ceva, chiar a venit cu un moral foarte bun, cu entuziasm, foarte bine. (n.r. - despre amicalul cu Dinamo Kiev) Miercuri, vom juca un amical, pe Arcul de Triumf, de la orele 20.00, într-o campanie Uniţi pentru Ucraina şi am dat curs acestei solicitări în scop umanitar şi mi se pare o idee foarte bună. Să sperăm că vom putea juca şi meciuri oficiale acolo (n.r. - pe Stadionul Arcul de Triumf). E un prim pas şi un pas important. Suntem nerăndători să vedem stadionul, să intrăm pe el şi să jucăm acolo. Noi ne dorim să jucăm acolo pentru că e un stadion nou, un stadion frumos în centrul Bucureştiului, cred că afluenţa de public va fi foarte mare. Sperăm că vom putea juca acolo", a declarat Petrea, într-o conferinţă de presă.

Meciul FCSB - CS Universitatea Craiova se va disputa, duminică, de la ora 19.00, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii I.