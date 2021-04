Anton Petrea: 'Coman a suferit o accidentare destul de gravă, sezonul se pare că e compromis pentru el'

Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că Florinel Coman probabil nu va mai juca în acest sezon, din cauza accidentării pe care a suferit-o recent.

“A suferit o accidentare destul de gravă, sezonul acesta se pare că e compromis pentru el, din păcate. E un jucător care cu siguranţă ne ajuta şi ar fi fost un plus pentru echipă. Nu ne rămâne acum decât să căutăm alte soluţii şi să suplinim absenţa lui cumva şi să ne concentrăm pe jocul nostru”, a spus Petrea despre Coman, care s-a accidentat la coapsa dreaptă la meciul naţionalei României cu Macedonia de Nord, potrivit news.ro.

Citește și: IMAGINI MACABRE Cadavrul copilului căutat săptămâni întregi a fost găsit în descompunere, într-un loc greu accesibil

În ceea ce priveşte partida cu Universitatea Craiova, Anton Petrea a afirmat că o victorie ar fi importantă pentru moralul echipei sale. „Sper să fim la un nivel cât mai bun mâine seară şi să reuşim să câştigăm un meci cu o echipă bună a campionatului, cu un lot valoros. Avem premisele unui meci frumos. Ne dorim să câştigăm fiecare meci. Dacă am reuşi să câştigăm mâine seară am termina campionatul regular pe primul loc şi este şi acest lucru un lucru în plus motivator pentru noi. Suntem conştienţi de importanţa acestei partide. Deşi nu va fi decisiv acest aspect. E important pentru moralul nostru, ar fi un lucru foarte bun pentru noi”.

FCSB va întâlni Universitatea Craiova, duminică seară, de la ora 20.30, în etapa a XXIX-a a Ligii I.