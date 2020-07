Anton Petrea îl va înlocui de miercuri pe Bogdan Vintilă în funcţia de antrenor al FCSB

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că tehnicianul Anton Petrea, fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf, va prelua începând de miercuri funcţia de antrenor principal deţinută de Bogdan Vintilă, notează Agerpres.

Petrea revine la FCSB în postura de antrenor principal după ce anterior a fost secundul lui Laurenţiu Reghecampf în cele două mandate ale acestuia la gruparea roş-albastră.



Becali a explicat că actualul delegat al echipei, Mihai Pintilii, va fi secund deoarece nu deţine deocamată licenţa Pro.



"Mâine voi fi la echipă (n.r. - la antrenament) ca să prezint noul antrenor, pe Toni Petrea şi pe preparatorul fizic Thomas Neubert. Mihai Pintilii va fi antrenor secund până va face şcoala (n.r. - va obţine licenţa PRO), ce să-i fac? Dacă avea acum licenţa, îl puneam pe Pintilii, nu mă feresc de nimeni. Dar dacă nu are licenţa, îl pun pe Petrea principal", a afirmat Becali.

Bogdan Vintilă va fi numit antrenor al echipei a doua a clubului. "Bogdan Vintilă, aşa cum am spus că poate să stea toată viaţa cu mine, va fi antrenor la echipa a doua a clubului. Nu am discutat cu Vintilă, dar dacă eu aşa dau ordinul, o să îl execute. Eu am spus, toată viaţa lucrează cu mine şi nu o să-l dau niciodată afară. Numai dacă vrea el să plece atunci nu pot să-l opresc", a explicat Gigi Becali.



Antrenorul Bogdan Vintilă a fost instalat în funcţie la 23 august 2019, el preluând conducerea formaţiei FCSB de la Vergil Andronache, cel care a asigurat interimatul după plecarea antrenorului principal Bogdan Andone.



Acum în vârstă de 45 de ani, Anton Petrea a evoluat ca jucător la formaţiile Juventus Bucureşti, Venus Bucureşti, FC Rapid şi FC Snagov, iar după retragerea din activitate, în 2012, a devenit secund în staff-ul antrenorului Laurenţiu Reghecampf. Alături de acesta, el a lucrat la formaţiile FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al Hilal, Litex Loveci, Al Wahda şi Al Wasl.