Anton Petrea, înaintea meciului cu Universitatea Craiova: 'Lupta la titlu nu e încheiată dacă pierdem, dar şansele scad'

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că lupta la titlu în acest sezon nu va fi încheiată dacă formaţia sa pierde partida cu Universitatea Craiova, dar a recunoscut că în această situaţie şansele vor scădea.

"Suntem conştienţi de importanţa şi de dificultatea acestui meci. Universitatea este o echipă preocupată de fotbal, care joacă ofensiv, iar mâine va beneficia şi de suportul fanilor din tribune. Cred că va fi un spectacol frumos. Noi mergem încrezători să câştigăm această partidă. Eu nu mă gândesc la meciul CFR-ului de diseară, mă interesează rezultatul, dar vreau să mă concentrez doar pe meciul nostru de duminică. Dacă noi nu câştigăm la Craiova nu cred că lupta la titlu e încheiată. Într-adevăr, dacă am pierde, şansele ar scădea. Dar mai sunt două etape şi se poate întâmpla orice. Craiova va juca la CFR Cluj şi nu se ştie...e destul de complicat să spunem acum ce se va întâmpla", a afirmat antrenorul, potrivit Agerpres.

"Trebuie să ne adaptăm şi la meciurile din deplasare unde adversarii sunt susţinuţi de un public numeros. Dar pe noi trebuie să ne preocupe jocul nostru şi să facem tot ce ţine de noi să câştigăm. Am revăzut meciul tur cu Craiova, l-am analizat... cred că am controlat acel meci, dar, din păcate, nu am reuşit să câştigăm. Dar acum datele problemei sunt altele, cei de la Craiova sunt acolo sus în urma rezultatelor bune înregistrate în ultimul timp. Sunt jucători valoroşi de ambele părţi şi cine va fi mai inspirat şi un pic mai norocos va câştiga. Nu e nicio miză între mine şi Laurenţiu Reghecampf. Eu sunt la FCSB, Laurenţiu e la Craiova, am lucrat împreună atâta timp, ne cunoaştem şi suntem prieteni. Am vorbit ultima oară acum două luni", a adăugat Petrea.

El este de părere că Universitatea Craiova va aborda la fel meciul de duminică seara, chiar dacă nu va mai avea nicio şansă la titlu în cazul unei victorii a formaţiei CFR Cluj în deplasare cu FC Argeş.

"Dacă CFR Cluj va câştiga diseară, atunci Universitatea Craiova nu mai are şanse la titlu. Dar asta nu înseamnă că Universitatea nu va juca mâine seară. Din contră, va dori să câştige fiecare meci rămas. Sunt sigur că meciul de mâine îl va aborda la fel indiferent de rezultatul de la Piteşti", a menţionat tehnicianul.

Anton Petrea susţine că o decizie de a continua sau nu în sezonul viitor la FCSB va lua în funcţie de locul pe care îl va ocupa echipa sa la finalul campionatului.

"În funcţie de cum terminăm acest sezon voi decide ce voi face, dacă voi continua. Mai sunt trei meciuri foarte dificile. Dezamăgirea ratării titlului anul trecut a fost atât de mare încât nu am mai continuat. Atunci am considerat că e mai bine să mă opresc", a precizat Petrea.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia Universitatea Craiova, duminică, de la ora 19:30, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Ligii I.