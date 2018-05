Antrenează-ți creierul! Cele două activități recomandate de specialiști pentru a avea un creier mai eficient

Creierul poate fi antrenat pentru a fi mai eficient şi, potrivit unui nou studiu, există două activităţi care sporesc în mod considerabil eficienţa, scrie exquis.ro.

Dacă înveţi să cânţi la un instrument muzical sau să vorbeşti o limbă străină, îţi antrenezi creierul pentru a fi mai eficient, arată un nou studiu. Cercetătorii canadieni de la Rotman Research Institute au descoperit că muzicienii şi oamenii bilingvi folosesc mai puţine resurse ale creierului atunci când finalizează o sarcină care implică folosirea memoriei, potrivit The Independent.

Astfel, potrivit studiului publicat în Annals of the New York Academy of Sciences, persoanele cu background muzical sau bilingv au activat reţele din creier diferite şi au prezentat mai puţină activitate a cortexului decât persoanele care vorbeau doar o limbă şi nu aveau pregătire muzicală, atunci când aveau de îndeplinit o sarcină.

Aceste constatări arată că muzicienii şi persoanele bilingve au nevoie de mai puţin efort pentru a îndeplini aceeaşi sarcină cu persoanele fără acest tip de background, ceea ce ar putea, de asemenea, să le protejeze împotriva declinului cognitiv şi să întârzie debutul demenţei, spune dr. Claude Alain, unul dintre autorii studiului. „Rezultatele noastre au demonstrat, de asemenea, că experienţele unei persoane, indiferent dacă învaţă cum să cânte la un instrument muzical sau o altă limbă, pot modela modul în care funcţionează creierul şi ce reţele neuronale sunt folosite“, adaugă dr. Alain.

Citește și: Patru fructe care te ajută să slăbești

Muzicienii şi persoanele care sunt bilingve au dovedit că au o memorie de lucru mai bună, capacitatea de a păstra lucrurile în minte, cum ar fi amintirea unui număr de telefon, o listă de instrucţiuni sau de a face matematică mentală.

Dar rămâne un mister: motivul pentru care se întâmplă acest lucru.

Acesta este primul studiu de imagistică a creierului care analizează cum aceste activităţi stimulează diferite părţi ale creierului la aceşti indivizi, notează sursa citată.

Studiul a analizat creierul a 41 de adulţi tineri, cu vârste cuprinse între 19 şi 35 de ani, care se încadrează în trei categorii: non-muzicieni vorbitori de limbă engleză, muzicieni care vorbeau numai engleza şi bilingvii care nu au cântat la un instrument muzical. Imaginile creierului au fost captate pentru fiecare participant, deoarece li s-a cerut să identifice dacă sunetul pe care l-au auzit a fost acelaşi tip ca cel precedent.

Sunete de instrumente muzicale, mediu şi făcute de oameni au fost printre cele utilizate în studiu. Participanţilor li s-a cerut, de asemenea, să identifice dacă ceea ce au auzit a venit din aceeaşi direcţie ca zgomotul precedent.

Citește și: Legătura dintre căpşuni şi cancer. Cercetătorii au făcut anunţul!

Muzicienii îşi amintesc mai repede tipul de sunet decât indivizii din celelalte grupuri, în timp ce bilingvii şi muzicienii au avut o performanţă mai bună în ceea ce priveşte localizarea. „Persoanele care vorbesc două limbi pot avea nevoie de mai mult timp pentru a procesa sunete, deoarece informaţiile sunt difuzate prin două căi lingvistice, nu doar pe una“, spune dr. Alain.

„În timpul acestei sarcini, creierele bilingvilor au arătat semne mai mari de activare în domenii cunoscute pentru înţelegerea vorbirii, susţinând această teorie“, completează cercetătorul. Ca paşi următori, cercetătorii explorează impactul artei şi al formării muzicale în rândul adulţilor pentru a vedea dacă acest lucru duce la schimbări în funcţia creierului.