Antrenorii campionilor României: 'Trebuie să-i tratăm pe toţi ca şi când sunt viitori campioni, să le insuflăm plăcerea şi bucuria de a înota'

David Popovici şi Vlad Stancu au prins drag de înot sub îndrumarea lui Cătălin şi a Iuliei Becheru, dar şi a lui Adrian Rădulescu. Cătălin şi Iulia povestesc despre concursul de la Otopeni, premieră absolută pentru România, dar şi despre munca imensă a campionilor. „Trebuie să-i tratăm pe toţi ca şi când sunt viitori campioni, să le insuflăm plăcerea şi bucuria de a înota, spun ei, conform news.ro.

Înotătorii români au reuşit performanţe extraordinare la Campionatul European de Înot pentru Juniori de la Otopeni. Nu mai puţin de 7 medalii, 4 de aur şi 3 de argint sunt răsplata pentru munca de ani întregi, ambiţia şi dedicarea sportivilor. Iată medaliile obţinute până acum şi categoria probelor: David Popovici, aur 200 liber, Vlad Stancu, aur 1500 liber, 4x100 liber masculin aur: David Popovici, Vlad Stancu/Alex Constantinescu, Ştefan Cozma, Patrick Dinu, Bianca Costea, argint 50 liber, 4x100 liber combinat argint:David Popovici, Irina Preda/Diaconescu Rebeca, Anastasia Bako/Bianca Costea, Ştefan Cosma/Patrick Dinu. David Popovici – medalie de aur la 50 de metri liber masculin,Vlad Stancu, argint la 800 liber.

Cătălin Becheru, unul dintre membri fondatori - alături de Iulia Becheru şi Adrian Rădulescu - ai clubului Navi, la care s-au format David Popovici şi Vlad Stancu, a povestit ce înseamnă pentru înotul românesc medaliile sportivilor români, dar şi ce presupune organizarea unui Campionat de o asemenea amploare la Otopeni, Cătălin Becheru alăturându-se echipei de organizare cu o săptămână înainte de concurs: „David a reuşit să adune atât de mulţi oameni, a reuşit să trezească interesul pentru înot”.

„Mă bucur foarte tare pentru fiecare reuşită a lor, avem cele 7 medalii câştigate, este senzaţională această atmosferă, în primul rând David Popovici, normal că ne aşteptam să câştige, dar ce a reuşit David să facă, a reuşit să adune atât de mulţi oameni, a reuşit să trezească interesul pentru înot, suntem foarte bucuroşi pentru că din asta are de câştigat foarte mult înotul, un lucru extraordinar, am ajuns să avem sold-ut pentru finale de mai bine de trei săptămâni.

Toţi în probă înoată dimineaţa şi în funcţie de probă există după amiază semifinală, 50, 100, 200, doar primii 16 din toţi înoată după amiaza iar probele mai lungi au direct finală. Se înoată, deci, calificări şi finale, doar unele probe sunt şi cu semifinale, după amiaza urmărim doar cei mai buni 16 sportivi care înoată în două serii pentru calificarea pentru următoarea după amiază în finală sau asistăm la finală, la cei mai buni 8 sportivi. În fiecare după -amiază a unui concurs începând cu data de 5 avem finale, până pe data 10. Pe data de 10 avem numai finale”, a explicat antrenorul.

Atenţie la detalii, concentrare maximă, determinare, viteză, apoi reuşită sigură. Vlad Stancu este, alături de David Popovici dar şi de alţi sportivi români, cel care scrie istorie în nataţia românească. Un secret din spatele medaliei de aur pentru Vlad Stancu, la 1500 liber: „Antrenoarea lui, Iulia Becheru, a studiat cursele de dinainte pe care le făcea polonezul (n.r. - Krzysztof Chmielewski) şi a constatat că la fiecare cursă are un monent în care înoată mai încet”, a spus Cătălin Becheru.

„Avem medalia lui Vlad (n.red. Vlad Stancu, aur la 1500 liber) la 1500 liber, o medalie tare frumoasă, lupta în bazin a fost extraordinară, antrenoarea lui, Iulia Becheru a studiat cursele de dinainte pe care le făcea polonezul şi a constatat că la fiecare cursă, pe ultimii 200 de metri are un moment în care înoată mai încet, astfel încât Vlad a fost pregătit şi tactic şi a ştiut acest lucru şi de aceea la 200 el a reuşit să fugă de polonez şi a sprintat mergând din 31 cât avea pe fiecare 50 a sprintat şi a făcut un 27 şi apoi 29 şi a reuşit să fugă de polonez. Din tribuna în care stau antrenorii, colegii noştri şi toţi cei care ne aflam acolo la un moment dat am crezut că el nu a numărat bine bazinele, mai puţin Iulia care ştia tactica pe care i-o făcuse, am crezut că se va opri cu două bazine înainte pentru că de obicei pe ultima sută fac sprintul de final şi astea au fost emoţiile echipei, pentru că ăsta a fost cumva secretul lor, aşa.

Am avut pe Bianca Costea, ea s-a antrenat cu Edi Câşlaru până acum de curând. O fată excepţională care a reuşit, iată, la proba de 50 liber o medalie de argint.

Pentru prima dată în istoria nataţiei româneşti, aur la ştafetă 4 /100 liber masculin

Sportivii se antrenează la cluburile lor şi înainte de concurs, cu două săptămâni înainte de concurs, ei vin împreună la antrenament, au avut în program special aceste schimburi de ştafetă dar sigur că este importantă şi relaţionarea între ei şi chiar s-a creat o echipă tare frumoasă, tare legată şi atunci este clar că lucrurile au funcţionat bine şi se vede asta.

Medalia de aur de la ştafetă a fost o surpriză plăcută, a creat o emulaţie extraordinară în echipa României. De fapt Robert Glinţă este cel care a spart gheaţa şi a arătat că se poate, David a împins lucrurile mai departe şi în echipa României există o atmosferă extraordinar de frumoasă.

Nu cred că există niciun secret, există multă muncă, la ştafetă este munca lor împreună, s-au făcut nişte schimburi de ştafetă extraordinar de bune, şi-au dorit foarte mult, s-au autodepăşit şi au reuşit această medalie superbă”, a explicat antrenorul pentru News.ro.

Oamenii care au dat campionii de astăzi şi continuă să formeze campioni. Doi sportivi de excepţie crescuţi la clubul Navi vor concura la Festivalul Olimpic al Tineretului European, la Banska Bystrica, în Slovacia, pe 24 iulie. Cei doi reuşesc să scoată timpi foarte buni care le-ar putea asigura medalii acolo.

„Ne bucurăm foarte mult că suntem o parte importantă din înotul românesc la momentul acesta, suntem o familie împreună cu Adrian Rădulescu, toţi trei suntem membri fondatori ai clubului Navi, din ştafetă au făcut parte doi sportivi pe care noi îi creştem de mici, este vorba de Vlad Stancu şi David Popovici.

Tot crescuţi la noi la clubul sportiv Navi sunt doi sportivi care au barem pentru campionatele europene, care nu au ca obiectiv aceste campionate neapărat pentru că ei peste câteva zile vor intra în cantonamentul de la Izvorani şi vor pleca pe 24 iulie la Festivalul Olimpic al Tineretului European, la Banska Bystrica, deşi acolo ei vor concura cu sportivii mai mari decât ei cu un an,acela este campionatul lor european. Badea Robert şi Ana Sibişanu au timpi care se înscriu în primii trei timpi din Europa de la categoria lor de vârstă”, a explicat Cătălin Becheru.

Există elemente care îi fac pe antrenori să îşi dea seama încă de la început că au în faţă viitori campioni? Antrenorul spune că toţi copiii trebuie trataţi încă din start ca viitori campioni şi că este foarte important ca ei să vină la înot cu plăcere, să nu simtă acest lucru ca pe o obligaţie: „Nu trebuie să punem presiune să existe medalii”.

„Trebuie să-i tratăm pe toţi ca şi când sunt viitori campioni, trebuie să reuşim să le insuflăm plăcerea şi bucuria de a înota, este foarte important ca ei, când pornesc înotul, să vină cu plăcere, cu bucurie , nu trebuie să vină la înot ca la serviciu, probabil ar trebui şi ne dorim să înţeleagă antrenorii mai tineri, cei din echipa noastră, avem o echipă formată din 12 antrenori mai tineri pe care îi învăţăm să îi ajute pe copii, să le dea plăcerea, să îi lase şi liberi să se joace şi performanţa vine dacă punem puţin câte puţin astfel încât să nu simtă că ajung la această muncă extraordinar de mare, nu se poate fără muncă.

De la 7 ani, de atunci de când sunt selectaţi în echipă, nu trebuie să punem presiune să existe medalii, să punem presiune să venim la înot neapărat, că este o obligaţie, trebuie să vină din plăcere, să-şi dorească să vină şi să facă cu plăcere, să nu existe presiune asupra copiilor.

David înoată cu mare bucurie şi, aşa cum şi el declară şi spune în interviurile pe care le dă, se distrează atunci când înoată, îi place atât de mult, îl ajută să ducă această muncă, aşa cum spunem şi noi, dacă faci ceea ce îţi place, nu o să simţi niciodată că munceşti.

Lacrimile de bucurie din spatele victoriei. Performanţa de excepţie a lui Vlad Stancu i-a făcut să plângă de bucurie pe colegi şi antrenori: „Am văzut un coleg de-al lui Vlad care se antrenează împreună cu el, plângând de bucurie pentru colegul lui”. Dimensiunea medaliilor, înţeleasă cu totul altfel de cei din lumea înotului.

„Nu am cum să nu mă gândesc acum pentru că m-a impresionat foarte tare ziua de ieri ( 7 iulie), după medalia câştigată de Vlad, după ce el a trecut de zona de interviuri, a intrat în zona din spate, unde sunt voluntarii cu coşurile cu hainele sportivilor, întreaga echipă naţională, toţi sportivii şi toţi colegii antrenori au venit să-l întâmpine imediat după zona de presă şi am văzut nişte momente fantastice acolo, am văzut un coleg de-al lui Vlad care se antrenează împreună cu el şi care înoată aceeaşi probă cu el, plângând de bucurie pentru colegul lui. Am văzut colegii noştri antrenori care efectiv plângeau de bucurie şi m-a impresionat foarte tare.

La noi, la înot, să ştiţi că o medalie la Campionatul European de Juniori are o anumită dimensiune şi o greutate. Am căutat de curiozitate după Jocurile Olimpice de la Rio, aveam aplicaţia şi mă uitam la rezultatele de la Jocurile Olimpice de la Rio de la seniori şi eu eram acum la Campionatul European de juniori. Timpul cu care se câştigă la modul general aşa la campionatele Europene de Juniori sunt undeva în primii 6, primii 8 sportivi din lume. De aceea vă spun că dimensiunea acestor rezultate este înţeleasă cumva altfel de cei din lumea înotului şi înţelegem importanţa acestor medalii. Ei sunt juniori, la început de drum, experienţa unui concurs mare îşi spune cuvântul, de multe ori atunci când concurează la seniori , sau mă rog, trecerea aceasta către seniori trebuie să o pregătim un pic, cu atenţie .

Trebuie să avem emoţii, sunt ok emoţiile, dar ele trebuie să fie constructive”, a explicat Cătălin Becheru.

Ore întregi dedicate zilnic înotului, dar şi şcolii. Pentru sportivi este extrem de important ca nataţia şi şcoala să fie făcute în egală măsură foarte bine, spune antrenorul. Programul lor începe foarte devreme dimineaţa, lucru deloc uşor, mai spune acesta, sperând că pe viitor se pot găsi anumite soluţii legate de acest aspect.

„Dacă vorbim de program, ne gândim la faptul că, din păcate sistemul cu şcoala pe care îl avem, nu este neapărat cel mai bun, copiii aceştia muncesc între 6 şi 8 ore pe zi, şi ca să poată să împace şi şcoala şi antrenamentele sunt nevoiţi să se trezească foarte devreme, uneori şi la 4 dimineaţa ca să-şi facă antrenamentul, să poată să meargă la şcoală la 8 şi să poată reveni la al doilea antrenament, ei fac două antrenamente pe zi, la înot au şi programul de sală, este important să se ducă să îşi facă şi partea de refacere şi şcoala este la fel de importantă pentru că în viaţa de după sport ei trebuie să fie pregătiţi pentru viaţă şi ar fi tare bine dacă pe viitor s-ar putea găsi o soluţie astfel încât să aibă un program care să le permită să facă şi ore, să meargă la şcoală , să-şi facă şi antrenamentele.

Momentele mai grele ale sportivilor susţinute de o întreagă echipă.

”În spatele cortinei bineînţeles că sunt foarte multe momente şi de aceea este foarte important să existe o echipă în spatele unui sportiv, este bine să fie un psiholog, un nutriţionist, un preparator sau kinetoterapeut la sala de forţă şi toţi aceşti aceşti oameni trebuie să aibă grijă de sportiv, de momentele pe care le are poate în fiecare antrenament în care cade şi trebuie să-l susţinem, să-l ajutăm să ducă mai departe ceea ce îşi doreşte sa facă. Evident că sunt momente grele”, a detaliat antrenorul.

Organizarea Campionatului European de Înot pentru Juniori de la Otopeni a presupus o muncă imensă. Camelia Potec, sufletul a tot ce s-a întâmplat acolo, secundă de secundă: „Am fost impresionat să o văd pe Camelia Potec că este ultima care pleacă de la Otopeni şi noi când ne întoarcem ea este tot aici”

„Pentru mine este pentru prima dată când particip la organizarea unei competiţii la o aşa amploare, este prima dată în România când există o competiţie aşa mare la înot, făcând parte din lumea înotului m-am oferit să vin în sprijinul colegilor din Federaţie care se ocupă de organizare. M-am alăturat lor cu o săptămână înainte de începerea concursului, am fost extrem de impresionat de cât de mult se munceşte, eu de mai bine de o săptămână nu am mai ajuns acasă, dorm 2-3 ore pe noapte aici, am fost impresionat să o văd pe Camelia Potec că este ultima care pleacă de la Otopeni şi noi când ne întoarcem ea este tot aici, mai ales înainte să înceapă concursul, este o muncă fantastică în spate dar este o muncă frumoasă, eu lucrez cu voluntarii, avem 120 de voluntari pe care nu îi vedeţi pe plaja bazinului, toţi sunt prin spate, sunt la posturile lor, este destul de complex tot ce se întâmplă. Aceşti copii, au 17-18 ani, avem şi părinţi ai sportivilor, dar majoritatea sunt copii, aceştia au o energie fantastică şi energia pe care o au ei pe mine mă ajută tare mult, au un entuziasm şi o energie care m-au impresionat fantastic de mult”, a precizat Cătălin Becheru.

Iulia Becheru, antrenorul lui Vlad Stancu, despre performanţa acestuia: ‚Îi place să fie primul ca oricărui campion, este ambiţios iar în antrenamente este foarte serios şi docil”

„El a început să facă înot cu noi de la 11 ani şi a progresat uşor-uşor, cu răbdare, iar la vârsta de 14 ani a înregistrat primul record naţional la categoria de vârstă.

Îi place să fie primul, ca oricărui campion, este ambiţios, iar în antrenamente este foarte foarte serios şi foarte docil.

Până să vină la Navi a înotat pentru un alt club de stat dar formarea efectivă a fost la Navi, dar când a venit aici ştia toate procedeele, participase în Campionatul Naţional de Înot pentru Copii, cred că reuşea să mai câştige din când în când câte o medalie la procedeul spate, la proba de 50, dar urcarea lui în clasament s-a produs ulterior şi s-a produs treptat”, a explicat pentru News.ro Iulia Becheru, antrenorul lui Vlad Stancu.

Vremuri minunate pentru nataţia românească, într-o competiţie cu totul extraordinară. Inspiraţia noilor campioni: Robert Glinţă. Iulia Becheru spune că în ultima vreme, în noul context a crescut interesul înotătorilor pentru performanţă.

„Este o competiţie extraordinară, trăim nişte vremuri minunate, cum înotul românesc nu a mai trăit de mult, de pe vremea generaţiei de aur, cu siguranţă totul a început de la Robert Glinţă, primii paşi, când a început să se vadă în plan internaţional, cu siguranţă Robert i-a inspirat pe mulţi, inclusiv pe David, iar acum David la rândul lui devine o inspiraţie pentru cei mici şi pentru colegii lui, şi este acolo, alături de ei, îi încurajează şi îi susţine, este liderul echipei, clar, iar rezultatele acestui concurs sunt fantastice, cu siguranţă îi ajută şi faptul că suntem la noi în ţară şi publicul este alături de ei.

Într-adevăr, cred că imediat după ce David a ieşit campion mondial de seniori şi a fost din nou mediatizat, s-a simţit un val de interes din partea tuturor, dar înotul nu suferă neapărat de lipsă de interes, pentru că părinţii îşi doresc ca copiii lor să înveţe să înoate, sau fie sunt trimişi de medic, din cauza problemelor de greutate sau cu spatele sau altor probleme. Nu neapărat latura de performanţă. După rezultatele care sunt mediatizate creşte puţin interesul pentru latura asta de performanţă, ceea ce pe noi ne bucură”, a explicat Iulia Becheru.

Program strict la Campionat şi nu numai. O zi este organizată până în cele mai mici detalii, iar timpul de odihnă este esenţial pentru refacerea sportivilor. Iulia Becheru: „În general ziua se termină undeva după 8 seara”.

„Programul este într-adevăr încărcat dar nu este prima competiţie la care participăm şi avem un program încărcat, au fost competiţii la care aveam o pauză de jumătate sau o oră între reuniuni, timp în care poate rămâneam pe plaja bazinului şi mâncam o gustare şi ne pregăteam de ce urmează.

Pentru acest campionat European ne trezim de dimineaţă, luăm micul dejun, drumul, durează, depinde de cât de aglomerat este traficul din Bucureşti, între un sfert şi jumătate de oră, urmează încălzirea pe uscat, încălzirea în apă, aşteptăm proba, concurăm, refacere, ne grăbim să ne întoarcem, să mâncăm, eventual masaj, apoi pentru după amiază o luăm de la capăt, apucăm, spre norocul nostru, să dormim măcar o oră apoi după amiază o luăm de la capăt, în general ziua se termină undeva după 8 seara. Ideal este să doarmă măcar 8 ore pentru a da randament, pentru a-şi reveni, există un consum mare în probe în momentul în care înoată atât de tare, atât de intens”, a declarat antrenorul pentru News.ro.