Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, nemulţumit de cum a fost programată echipa FC Botoşani în Liga I

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat nemulţumit de cum a fost programată de LPF echipa FC Botoşani în Liga I. El spune că FC Botoşani va juca la internsitate maximă meciul cu CFR Cluj, apoi, după o deplasare lungă la Craiova, nu va mai avea aceeaşi energie în partida cu Universitatea, anunță news.ro.

"Am fost sigur că se va juca, m-am gândit că nu vor fi cazuri noi şi vom juca. Le-am spus-o la toţi, am pregătit meciul ca şi cum s-ar fi jucat. Botoşaniul a terminat campionatul pe locul 3, cred că lumea a uitat acest lucru, înaintea Viitorului, FCSB-ului, Astrei, echipei Gaz Metan, după noi şi Craiova. Deci au făcut un sezon extraordinar şi în opinia mea pot bate pe oricine, oricând şi cred că au şi ţel şi scop să ajungă cât mai sus, de ce nu să câştige campionatul. Dacă vor câştiga din opt meciuri vreo şase au şi ei şansa lor. Au un lot foarte bun şi un antrenor foarte bun, care de când a venit a făcut lucruri extraordinare. Cine joacă împotriva campioanei României vrea mereu să câştige, eu sunt convins că va fi foarte greu, poate cel mai greu meci, mai greu decât cu FCSB. Mă deranjează că e primul lor meci tocmai cu noi şi după aia la trei zile au o deplasare incredibil de lungă, nu înţeleg cum a fost făcută programarea, şi merg la Craiova.

CITEȘTE ȘI: Deficiența acestei vitamine duce la o formă gravă a infecției cu COVID-19 .

În primul meci vor fi sigur foarte bine, în al doilea am dubii pentru că vor pierde foarte multe energii, fiind primul meci oficial şi vor şi călători foarte mult, cu autocarul cred eu, la Craiova. Aş fi preferat să jucăm noi al doilea meci cu ei, nu primul. Să vedem ce vor face jucătorii mei pe teren. În această săptămână nu au fost aşa lucrurile cum vreau eu, dar cred eu că această pauză de trei luni a făcut echipa să nu mai fie cum trebuie şi e de înţeles, pentru că avem şi noi o echipă cu o vârstă şi nu e uşor să intri în forma pe care mi-o doresc eu. Încă nu suntem la forma la care ar trebui să fim. Nu am probleme grave de lot. Golofca o să stea o perioadă mai lungă, Sylla la fel, Pereira care s-a accidentat şi el. Plus să vedem astăzi, a fost o accidentare la antrenament, aştept să văd un jucător dacă va putea veni sau nu la Botoşani. (n.r. - despre cupele europene). Va fi foarte greu, dar dacă am avea la tragerea la sorţi toate meciurile acasă, ar fi o şansă.

Dar la ghinionul nostru de anul trecut, mi-e şi frică să mă gândesc cine merge la tragere pentru că sigur vine cu cea mai bună echipă şi în deplasare meciul. Şi dacă vine aşa, nu ne calificăm dacă avem un singur meci cu o echipă mai bună ca noi, în deplasare, e greu. Dar cu orice altă echipă bună sau nebună, dacă vine la Cluj va fi un meci în care avem şansele noastre, pentru că am demonstrat-o şi în sezonul trecut", a declarat, vineri, Petrescu, într-o conferinţă de presă.

Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schemă veche de 'lucru' iar cei nou veniți aderau la ea - surse

FC Botoşani va juca sâmbătă, 20 iunie, de la ora 20.00, partida cu CFR Cluj de pe propriul teren, contând pentru etapa a IV-a play-off-ului Ligii I.

Din cauza unui test pozitiv pentru noul coronavirus, FC Botoşani nu a putut să joace meciul cu CS Univeristatea Craiova, la 12 iunie. Partida din etapa a III-a a play-off-ului a fost reprogramată pentru 23 iunie.