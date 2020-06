Antrenorul CSU Craiova: 'A fost o victorie extraordinară. Pentru fotbalul românesc a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri, un spot publicitar'

Antrenorul CSU Craiova, Cristiano Bergodi, a catalogat vcitoria obţinută pe terenul formaţiei CFR Cluj drept "extraordinară" şi a spus că partida de duminică a fost un "spot publictar" pentru fotbalul românesc.

"A fost cel mai frumos meci al sezonului. Vreau să felicit jucătorii pentru că au făcut un meci foarte bun! Prima repriză, am fost extraordinari, am avut 3-4 ocazii şi o ocazie pentru CFR şi am jucat foarte bine. În a doua repriză, nu am mai ţinut mingea şi echipa cu experienţă a speculat şi ne-a dat goluri. După, am recţionat bine şi am jucat bine. E o victorie extraordinară. Un meci cu CFR foarte bun şi sunt mulţumit. Încet, încet mergem înainte. Pentru fotbalul românesc a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri, un spot publicitar. Jucătorii capătă încet, încet mai multă încredere în ceea ce facem, în munca noastră şi vreau să-i felicit! Nu credeam să câştigăm la CFR, aş fi ipocrit să spun asta, dar e meritul băieţilor, ei sunt actorii pe teren şi asta e foarte bine pentru mine. Avem un grup unit şi bun, un lot complet, eu trebuie să fiu inspirat şi să aleg cele mai bune soluţii. Kolijici este un câştig pentru Craiova, înainte nu a jucat fiind accidentat. Mihai Roman este un jucător care îmi place, dar l-am văzut abia ieri în cantonament pentru prima dată. Dar trebuie să mai facă un control medical şi după vom vedea ce face. Mă bucur că a fost lângă echipă la acest meci. Mi-a plăcut mereu acest jucător. Suntem modeşti, rămânem cu picioarele pe pământ, nu sărbătorim, suntem încă în spatele CFR-ului. Mi-ar plăcea să jucăm acasă un meci cu titlul pe masă", a declarat Bergodi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, potrivit news.ro.

CFR Cluj a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-0), de formaţia CS Universitatea Craiova, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii I, ultima a turului. Prin acest succes, oltenii se apropie la un punct de liderul din Cluj.

Au marcat: Deac '60, Vinicius '70 / Koljici '9, Mihăilă '55, Cicâldău '87.