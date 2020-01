Antrenorul CSU Craiova, declarație SPUMOASĂ: Nu am citit contractul niciodată, nu mă interesează

Antrenorul CSU Craiova, Corneliu Papură, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu ştie cât timp are contract la conducerea tehnică a echipei oltene.

"Nu mă gândesc la ce va fi în vară. Nu ţin de scaun absolut deloc. Nu m-au interesat niciodată contractele, modul lor de a le... (n.r. - întrebat până când are contract) Credeţi-mă, că nu am citit niciodată contractul. Contractul pentru mine este unul verbal, atât timp cât te înţelegi şi forma de a lucra e de ajuns. Când nu mai merg lucrurile şi trebuie să încetezi contractul, îl încetezi amiabil şi cu asta, basta, nu are rost să mai ţii de anumite acte. Poate şi de asta am pierdut de anumite ori. Material, am pierdut foarte mult ca jucător. Nu m-au interesat contractele în sine, în sensul jurudic. Sunt foarte conştient că la fotbal lucrurile merg foarte repede şi-ntr-un sens şi-n celălalt. Nu m-a preocupat un contract din punct de vedere juridic. Contractul la fotbal este atat timp cât câştigi", a spus Papură.

El spune că a rămas în relaţii bune cu Victor Piţurcă. Întrebat cum comentează unele afirmaţii, potrivit cărora l-ar fi "lucrat" pe predecesorul său la conducerea formaţiei, Papură a spus că nu înţelege "termenul a lucra".

"Nu există aşa ceva. Am auzit termenul ăsta de , nu îl înţeleg. Se foloseşte, dar eu nu am percepţia termenului. Am vorbit cu el după ce şi-a reziliat contractul, am rămas în relaţii bune. Îl respect, am în continuare acelaşi respect şi am avut o colaborare foarte bună cu dânsul. Ce s-a întâmplat, asta nu ştiu, dânsul ştie cel mai bine. Mi-a spus că nu vedea o perspectivă a lucrurilor, mersul lucrurilor în viitor şi au căzut de comun acord să înceteze colaborarea. Mai multe nu ştiu, am vorbit de cu totul alte lucruri. Nu este un subiect abordabil", a spus antrenorul.

Papură a făcut un apel la suporteri să fie alături de echipă şi s-a arătat dispus să discute cu fanii nemulţumiţi de plecarea lui Victor Piţurcă

"Ne aşteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe care este în luptă cu noi pentru play-off. Trebuie să ne aşteptăm la toate scenariile posibile, dar vrem să trecem cu bine peste acest meci. Sunt foarte importante punctele puse în joc. Trei puncte ne-ar ajuta foarte mult pentru configuraţia clasamentului, pentru ceea ce va fi. Dacă vom avea o atitudine bună, să luptăm pentru fiecare minge, cu siguranţă nu vor fi probleme în ceea ce priveşte publicul nostru. Sper ca fanii să ne fie alături, pentru că dacă vom reuşi ceva nu vom reuşi decât dacă vom avea publicul alături. Altfel ne va fi greu. Dacă ai ostilitate, pot apărea sincope în evoluţia echipei. Ca argument sunt meciurile în care nu am evoluat cel mai bine, cu Astra, dar publicul ne-a fost alături şi am luat trei puncte, şi cu Voluntari, în care nu am reuşit cel mai bun joc din sezon, am fost conduşi, am avut susţinearea publicului şi am reuşit întoarcerea rezultatului. La meciul cu Sepsi ne-au fost ostili din minutul 60 şi am pierdut meciuil. Pentru a vorbi de titlu, în primul rând trebuie să intrăm în play-off, iar acolo orice echipă are şanse. Avem meciuri dificile, luptăm acasă cu Mediaşul, iar eu cred că putem învinge orice echipă din România, avem jucători foarte buni, cred în potenţialul echipei. Koljici nu este apt pentru 90 de minute. Nu mi s-a propus niciodată un dialog cu fanii, dar aş face-o cu cea mai mare plăcere. În orice zi sunt deschis oricărui dialog, chiar mi-ar face plăcere să dialogăm, să găsim o soluţie ca împreună să facem ceva. E complet neadevărat că am refuzat să discut cu fanii. Cred că dan Nistor e un jucătr care ne poate ajuta. A reuşit să se impună în primii 11, a arătat un potenţial bun, are o experienţă bună, cred că s-a integrat bine. E un jucător matur, pe final de carieră, cred că este un câştig pentru noi", a adăugat Papură.

Şi fundaşul Bogdan Vătăjelu cere sprijinul suporterilor: "Atmosfera în lot este este bună, ne gândim să ne batem la titlul pentru că dacă nu îţi propui lucruri măreţe atunci rămâi mediocru şi nu cred că te apuci de fotbal sau faci sport pentru mediocritate. Eu cred că avem şansele noastre, atât timp cât suporterii vor fi alături de noi eu cred că vom fi mult mai puternici. Ei trebuie să înţeleag că numai împreună putem face lucruri măreţe. Acum, că vine alt antrenor, că vine nu ştiu ce jucător, trebuie să înţeleagă că fără ei e foarte greu. Cât timp au fost alături de noi, am făcut meciuri bune."

Meciul CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaş, primul din Liga I în 2020, va avea loc, vineri, de la ora 20.00, în etapa a XXIII-a.