Antrenorul dinamovist Duşan Uhrin: 'Am discutat cu patronul Ionuţ Negoiţă despre jucători şi despre cum merge echipa'

Antrenorul dinamovist Duşan Uhrin a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a discutat cu patronul Ionuţ Negoiţă despre jucători şi despre cum merge echipa, ceea cea demonstrează că omul de afaceri este intersat de formaţia sa, deşi a anunţat că îi sistează finanţarea şi o vinde, potrivit news.ro.

"Avem o perioadă dificilă, deoarece nu am câştigat de trei meciuri. Acum jucăm acasă şi trebuie să facem totul pentru a câştiga, deoarece vrem să jucăm în play-off şi meciul următor devine foarte important. Nu va fi uşor, nu am avut avut meciuri uşoare, dar trebuie să facem totul, jucătorii trebuie să dea totul. Este importantă pentru noi această partidă, nu mă interesează despre Iaşi, câte puncte au. Ultima dată am obţinut un egal împotriva unei echipe pe care normal trebuia să o învingem. Acum jucăm acasă şi trebuie să facem totul pentru victorie. Sunt foarte supărat de meciul de la Clinceni, l-am început foarte rău şi aţi văzut cât de dificil a fost să revenim şi să marcăm. Cea mai mare problemă a echipei Dinamo este că nu are suficiente puncte, în rest nu văd probleme, văd doar o lipsă de concentare în startul meciurilor. Am discutat acum 14 zile cu Negoiţă despre anumiţi jucători, despre cum merge echipa, restul este între mine şi el. Am mai vorbit cu el şi înainte, la telefon. Nu mi-a oferit un nou contract. Este o presiune mare, pentru că nu voiam să fim în această poziţie şi cine nu înţelege asta nu poate fi aici", a spus Uhrin.

El a precizat că pe noul selecţioner Mirel Rădoi îl aşteaptă o misiune dificilă la echipa naţională: "Va fi dificil pentru Rădoi, sunt două meciuri, poate numai unul, primul fiind foarte important şi trebuie să aibă idei bune, mână bună să pună jucătorii care trebuie în teren. Este dificil pentru că este tânăr, dar poate va reuşi să arate ce are mai bun. Nistor nu e un jucător de zece minute, când schimbi un mijlocaşi sunt necesare cinci minute numai să intre în joc. Nistor ar merita mai mult, poate să joace de la început. El este cu advărat cel mai bun jucător al nostru, unul din cei mai buni din ţară."

Fundaşul Ante Pljici a declarat că pentru Dinamo urmează cinci meciuri cruciale, care o pot aduce aproape de play-off sau îndepărta de obiectiv.

"Credem şi sperăm să fim în play-off, să jucăm împotriva celor mai bune echipe din campionat. Eu cred că vom reuşit, dar avem acum cinci meciuri cruciale, dacă vom câştiga puncte destule vom fi aproape de play-off. În total sunt nouă, dar aceste meciuri până la pauza de iarnă sunt cruciale pentru noi, pentru că suntem la cinci puncte de play-off şi trebuie să începem să câştigăm puncte, trebuie să câştigăm meciuri la rând, dacă vom câştiga două, trei meciuri la rând vom fi acolo, aproape de play-off şi lucrurile vor deveni mai uşoare. Jucăm acasă şi trebuie să câştigăm primul meci, cu Poli Iaşi. Vreau să ajut echipa, pe cei tineri, să dau totul pentru pentru a reuşi să intrăm în play-off după două sezoane", a afirmat croatul.

Dinamo va evolua, vineri, de la ora 20.30, pe teren propriu, cu Poli Iaşi, în etapa a XVIII-a a Ligii I.