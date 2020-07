Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru: 'Nu sunt de acord să se termine campionatul. Nu este corect să se facă, dacă se fac, aceste jocuri'

Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, într-un interviu postat pe pagina de Facebook a clubului, că doreşte ca Liga I să se încheie pe teren şi a acuzat unele jocuri de culise prin care s-ar încerca salvarea formaţiei Dinamo de la retrogradare, informează Agerpres.

Poenaru a comentat astfel posibilitatea ca Liga I să se îngheţe din cauza cazurilor de infectare cu coronavirus: ''Depinde ce implică îngheţarea campionatului. Am citit şi eu cum ar arăta clasamentul şi nu mi se pare normal, pentru că în acest moment suntem pe locul doi (în play-out) şi aici este vorba de bani. Ştim cu toţii, nu trebuie să ne mai ferim, noi, Clinceniul, practic, 90 la sută am trăit şi trăim din drepturile TV şi poate în mare parte aşa se va întâmpla şi în campionatul următor, în cazul în care vom rămâne în Liga I''.

''Dacă se îngheaţă campionatul şi se pune în practică acel clasament, cu împărţirea punctelor la numărul de etape, noi suntem foarte dezavantajaţi, pierdem bani foarte mulţi, ceea ce nu ne convine, şi nu numai nouă, spre exemplu Voluntariul. E o reţetă financiară pe care noi, cluburile mici, ne dorim să o atingem, pentru că asta înseamnă supravieţuirea noastră în viitor. Deci nu sunt de acord şi vreau să se termine pe teren. E posibil să terminăm mult mai jos, dar îmi asum acest lucru, să fie pe greşeala noastră'', a subliniat tehnicianul.

Poenaru s-a referit şi la zvonurile legate de unele jocuri de culise pentru salvarea echipei Dinamo de la retrogradare: ''Aş vrea ca Dinamo să se salveze pe teren, asta este dorinţa noastră a tuturor şi că nu se încearcă alte metode, pentru că nu este fair play pentru noi, celelalte echipe, care am muncit un an de zile, care am cheltuit bani, până la urmă asta este viaţa. Se încearcă salvarea lui Dinamo, cum poate s-a încercat şi salvarea altor echipe.

Vorbim de tradiţie, dar, din păcate, nu mai joacă tradiţia. Vocile spun ce căutăm noi la Liga I. Am ajuns la Liga I prin muncă, prin seriozitate, am demonstrat-o numai pe teren, o demonstrăm şi acum. Încă nu suntem salvaţi, dar suntem o echipă bună, o echipă redutabilă, care e în stare de a face rezultate foarte mari. Dacă vrem să avem un fotbal adevărat în România, haideţi să vorbim concret, să nu mai vorbim numai de tradiţie, numai de oraşe... Dacă tradiţia nu poate, asta este, să meargă la liga a doua, să se reorganizeze, la anul să vină înapoi...Vedem şi cazul Rapidului, nu?... Ne dorim cu toţii să revină Rapidul, cu o galerie foarte frumoasă, dar echipa în momentul acesta nu arată asta. Nu este normal, nu este corect să se facă, dacă se fac, aceste jocuri...''

Academica Clinceni va juca următorul meci sâmbătă, de la ora 15:30, acasă cu CSM Politehnica Iaşi, în etapa a 11-a din faza play-out a Ligii I.

De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la angajaţi şi jucători ai cluburilor FC Dinamo, FC Botoşani, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, ceea ce a dus la suspendarea unor meciuri şi deschiderea unor anchete epidemiologice de către Direcţiile de Sănătate Publică. De asemenea, în Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploieşti, FC Argeş şi ASU Poli Timişioara.

În rândul arbitrilor, în lotul pentru primele două eşaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele în cauză fiind oprite de la delegări de Federaţia Română de Fotbal.