Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu: 'Am cerut amânarea meciului cu FC Botoşani, dar se pare că ei nu vor'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că oficialii grupării aredelene au cerut amânarea meciului din campionat cu FC Botoşani, din etapa a XX-a a Ligii I, dar moldovenii nu ar fi de acord, anunță news.ro.

"Am cerut acest lucru pentru că mi se pare logic ca singura echipă din România care mai poate face ceva în cupele europene, să mai aducă puncte la coeficient, să aibă acelaşi tratament pe care l-au avut Celtic, Steaua Roşie Belgrad, echipe din Olanda, Cipru, toate care au cerut au primit acest tratament. Din ce am înţeles de la conducătorii mei, au făcut acest demers pentru a amâna meciul de la Botoşani, ceea ce era cel mai corect lucru, dar mi se spune că cei de la Botoşani nu sunt de acord, cu toate că în opinia mea ar fi trebuit ca liga sau federaţia să ia o decizie corectă pentru fotbalul românesc şi pentru CFR, adică să amâne acest meci şi nu cred că s-ar fi supărat cineva. Vă daţi seama, cu patru zile înainte de Celtic, trebuie să jucăm pe zăpadă la Botoşani şi nu avem cum să jucăm numai cu jucători care nu joacă, pentur că nue logic, eu trebuie să mă gândesc şi la campionat şi la cupele euroepne. Dacă emciuls e va juca şi cred că se va juca, voi trata meciul sută la sută şi voi încerca să-l câştig. Cu deazmăgirea căc eid e la Botoşani - dacă e adevărat, nu ştiu sigur.. Dacă cei de la Botoşani nu îşi doresc, înseamnă că nu e corect acest lucru",a declarat Petrescu.

Tehnicianul este convins că echipa lui ar fi avut zece puncte în plus dacă nu ar fi jucat în grupele Ligii Europa.

"Sunt convins sută al sută că dacă noi nu jucam în cupele europene aşa multe meciuri aveam - am făcut socoteala - cel puţin zece puncte în plus şi cred că am fi fost detaşaţi în momentul acesta. Dar programul acesta imposibil, infernal ne face să nu avem punctele pe care mi le-aş fi dorit eu şi să pierdem deja trei meciuri. Oriunde am antrenat în România, trei meciuri pierdeam într-un an. Dar din cauza acestui program foarte încărcat au fost rezultatele care au fost", spus el.

Dan Petrescu se aşteaptă la un meci echilibrat cu Sepsi: "Dacă nu vom câştiga cu Sepsi, presiunea va creşte. Dar în acelaşi timp dacă nu vom câştiga cu Sepsi nu e nimic anormal pentru că uitaţi programul! Abia am venit, nu ne-am aşezat bine pe aici şi trebuie să jucăm alt meci. ei au o zi în plus, un antrenor nou, au 15 jucători străini în echipă, au spirit, prea pierd emciuri, deci orice rezultat este posbil. favorită suntem noi, că suntem campioana Româniai, dar asta doar pe hârtie. Pe teren, sunt sigur că emciul va fi foarte echilibrat. Dacă se juca într-un campionat duminică-duminică, noi refăcuţi, atunci clar eram favoriţi. În momentul de faţă este posibil orice."

CFR Cluj va evolua, miercuri, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XIX-a a Ligii I.