Antrenorul echipei CSU Craiova: 'Nici nu cred că mă uit la meciul CFR-Viitorul. Cred că o să mă uit la snooker'

Antrenorul echipei CSU Craiova, Corneliu Papură, a declarat că nu-l interesează meciul CFR Cluj - FC Viitorul şi că se va uita în timpul acestei partide la Campionatul Mondial de snooker, relatează News.ro.

Citește și: CSU Craiova a câștigat meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-0, în Liga I

"A fost o uzură şi fizică şi psihică, s-a cunoscut la prospeţimea jucătorilor mei, care pe final au cam cedat. Cât am putut din punct de vedere fizic, am reuşit să ne dominăm adversarul fără nicio problemă, fără a fi perculoşi, cred că am avut două situaţii bune de gol, totuşi pe construcţie am fost destul de lenţi. Donkor îşi ia decizii destul de neconforme cu faza respectivă, să sperăm că pe viitor el va înţelege ce va trebui să facă şi să-şi ia deciziile care se impun. Este fundaş central şi riscurile nu se impun în momentele pe care şi le ia. Fortes, păcat că îşi creează ocazii, este un jucător cu calităţi bune, dar va marca şi lucrurile vor merge mult mai bine şi pentru el şi pentru noi. Cu Neagoe a fost o întâlnire normală, am fost colegi, am mâncat o pâine împreună, ne respectăm, indiferent dacă azi am fost adversari, mâine putem fi în aceeaşi barcă. Nu-mi doresc nimic de la CFR - Viitorul, îmi doresc să mă odihnesc, chiar sunt uzat, aşa, psihic. Mă gândesc să câştig meciul cu Steaua. Nici nu cred că mă uit, sincer. Cred că o să mă uit la snooker", a declarat Papură, la Digi Sport.

CSU Craiova a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a VII-a a play-off-ului Ligii I. Cicâldău a marcat cu un şut spectaculos, cu piciorul drept, de la peste 20 de metri, în minutul 57.