Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid: Omogenitatea va fi singura noastră problemă

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea meciului cu Chindia Târgovişte din prima etapă a Ligii I, că omogenitatea va fi singura problemă a formaţiei sale.

"După şase ani suntem iar în Liga I. Sper să facem o figură frumoasă, dar să nu uităm că suntem o echipă nou-promovată. Istoria şi tradiţia ne obligă să ţinem steagul sus. Sperăm să-i facem fericiţi pe suporteri şi să-i vedem în număr cât mai mare la stadion pentru a vedea Rapidul pe viu. Omogenitatea va fi singura noastră problemă şi sper să o rezolvăm cât mai repede. Eu mi-am cristalizat un prim unsprezece, dar mai este nevoie de timp. Pentru mine mai greu a fost în Liga a II-a decât acum pentru că presiunea a fost mult mai mare. Nu am avut nici suporterii lângă noi, iar ei sunt extrem de importanţi. La Rapid trebuie să fie o mare familie, acţionariat-suporteri-echipă. Am fost o familie şi suntem în continuare. Spiritul şi dorinţa sunt atuurile noastre", a afirmat tehnicianul.

Întrebat cât de dificilă e aşteptarea până la revenirea pe Stadionul Giuleşti, Iosif a răspuns: "Am stat atât... răbdarea e o virtute, ca şi iertarea. În primul rând ne-am dorit foarte mult să jucăm în acest început de sezon în Bucureşti şi ne bucurăm că până la urmă s-a întâmplat acest lucru. Dacă ne-a băgat cineva beţe în roate? Noi n-avem roţi, noi mergem pe şine cu trenul. Ca jucători am fost alergaţi pe şine, acum suntem tot pe şine, am prins viteză".

Iosif a menţionat că mai aşteaptă 2-3 transferuri şi a precizat că jucătorii Saifeddine Alami şi Alin Demici, reveniţi după împrumuturi, vor face parte din lot pentru următorul sezon. "Sunt mulţumit de transferurile de până acum. Din ce am înţeles mai trebuie să vină 2-3 jucători. Eu am spus, la Rapid vor veni doar jucători cu caracter. Înaintea valorii fotbalistice noi ne dorim caractere. Alami şi Demici sunt în lotul nostru. Cât timp se antrenează cu noi, ei pot evolua oricând pentru Rapid", a explicat el.

Prezent la conferinţa de presă, fundaşul Alexandru Dandea a declarat că speră ca Rapid să înceapă cu dreptul noul sezon şi să obţină o victorie cu Chindia, scrie Agerpres.ro.

"Duminică începe o nouă etapă pentru Rapid. După şase ani, din nou în Liga I, aşa că aşteptăm cu nerăbdare meciul şi sperăm să obţinem cele trei puncte cu Chindia. Ne dorim ca în cel mai scurt timp să ne mutăm acasă pe noul stadion. Eu îmi propun sezonul ăsta în primul rând să fiu sănătos, iar în al doilea rând să îmi ajut echipa cât de mult pot. Nu cred că ar fi o mare surpriză dacă ne-am califica în play-off în acest sezon, dar noi trebuie să o luăm uşor, pas cu pas", a spus Dandea.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă contând pentru prima etapă a Ligii I.