Antrenorul echipei de handbal Dinamo București, Constantin Ștefan: 'Suntem cei mai buni din România'

Dinamo București defilează în Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. În această seară, formația din Ștefan cel Mare a învins Wisla Plock cu 29-20, o formație de tradiție în această competiție, anunță MEDIAFAX.

Cu acest rezultat, Dinamo a ajuns la șase meciuri consecutive fără înfrângere în acest sezon, consolidându-și locul 1 în grupa D. Mai mult, a ajuns la opt victorii consecutive pe teren propriu în grupele Ligii Campionilor. Ultimele rezultate, din care face parte și un succes la Chekhovskie cu 10 goluri diferență, 30-20, l-a determinat pe Constantin Ștefan să afirme că azi vedem cea mai tare echipă de handbal din România, după 1990, în sectorul masculin.

”Dacă ne uităm la jucătorii care sunt în componență, cred că este cea mai puternică echipă de club din România după Revoluție. Mă bucur că această echipă s-a format la Dinamo, sunt mândru că antrenez acești jucători.” , a susținut antrenorul campioanei României. Despre meciul cu Wisla, Constantin Ștefan a mai declarat: ”Mă bucur că am reușit azi o victorie foarte importantă. Mi-a fost frică de acest meci pentru că a fost săptămână internațională pentru echipele naționale și nu am avut toți jucătorii la dispoziție. Dar încă o dată trebuie să recunoaștem că avem o echipă cu jucători valoroși, care au venit de la loturi bine pregătiți. Am făcut două antrenamente tactice înaintea meciului, iar băieții au respectat sarcinile de joc în totalitate.

Astfel, ne bucurăm de o nouă victorie. Cred că diferența a fost făcută pentru că am avut o bancă mai lungă, am reușit să anihilăm extremele lor care în meciul tur au dat foarte multe goluri, am stat foarte bine în blocul central cu cei patru apătători și l-am avut din nou pe Saeid Heidarirad într-o formă foarte bună.” .

Peste o săptămână, Dinamo va juca tot la București cu Kadetten, iar în cazul unui nou succes se califică în proporție de 99% în play-off.