Antrenorul FC Dinamo, Gheorghe Mulţescu: Astăzi am avut 18 jucători la antrenament. Montini, Fabbrini, Sin şi Popescu nu se simt încă bine

Antrenorul FC Dinamo, Gheorghe Mulţescu, a declarat că echipa sa a efectuat, miercuri, primul antrenament după ce s-a confruntat cu un număr mare de jucători testaţi pozitiv cu noul coronavirus. El a precizat că în continuare au simptomele bolii Covid-19 jucătorii Mattia Montini, Diego Fabbrini, Andrei Sin şi Mihai Popescu, anunță news.ro.

"E bine că ne ocupăm din nou de fotbal. Avem mulţi tineri printre noi, sunt foarte ambiţioşi, probabil o să apelăm la ei pentru că încă mai avem 4-5 jucători care nu sunt vindecaţi, jucători de bază, ca Montini, Fabbrini, Popescu, Sin. Ne-am orientat pe tinerii noştri furioşi care vor să se bată, să demonstreze că merită să devină jucători de valoare. Am făcut un antrenament după atâta timp, jucătorii sunt dornici să facă antrenament, să facă ceva cu mingea, să joace. Am stat 14 zile în carantină, foarte mult, dar nu i-am văzut pe jucători afectaţi foarte tare, prăbuşiţi, au suportat efortul, acum să vedem şi zilele următoare. Au venit cu plăcere după atâta timp şi au încercat să dea mai mult decât ar trebui, să vedem dacă au acumulat oboseală. Au arătat totuşi prospeţime şi dorinţă de a juca din nou fotbal. Suntem în cantonament şi rămânem pe toată durata campionatului. Trebuie să luăm toate măsurile să ajungem la ora jocurilor în cea mai bună formă sportivă. Nu suntem gata să jucăm la două zile, să vedem cu reuşim să ne îmbunătăţim situaţia şi forma de la zi la zi. Astăzi am avut 18 jucători la antrenament, mai avem 4-5 jucători care nu se simt bine. Au o stare de disconfort, ca să nu zic altfel. Aşteptăm din zi în zi să revină la antrenament", a declarat Mulţescu, la Digi Sport.

Citește și: Critici la adresa Guvernului după anunțarea noilor restricții: Nu să vă rățoiți toată ziua la opoziție fiindcă imaginea cam asta e: o mămăligă care latră

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, a declarat, miercuri, că meciurile ultimei etape a play-out-ului vor fi amânate până când Dinamo îşi dispută restanţele.

"Este clar că nu putem juca restanţele lui Dinamo după etapa a XIV-a, sub nicio formă. Măine vom discuta acest aspect (n.r. - în Adunarea Generală a FRF), va trebui să împingem etapa a XIV-a pentru a permite clubului Dinamo să-şi desfăşoare partidele restante. Probabil vom solicita şi o modificare pe jocul de baraj, ar trebui să se dispute undeva pe data de 18 august şi sunt convins că FRF ne va sprijini în acest demers, atât timp cât este agreat şi cu deţinătorii de drepturi media", a declarat Ştefan, la Telekom Sport.

Anterior, tot miercuri, Ştefan a anunţat că FC Dinamo şi-a recuperat o parte dintre jucătorii care au fost infectaţi cu noul coronairus şi va fi programată în campionat.

"Dinamo a primit, astăzi, un răspuns favorabil de la DSP Ilfov, cel mai probabil meciul cu Voluntari va avea loc duminică şi mâine în cadrul Adunării Generale a LPF vom discuta despre moddificarea calendarului competiţional, astfel încât să putem termina şi play-out-ul pe terenul de joc. Nu am o situaţie în acest moment (n.r. - cu privire la câţi jucători apţi de joc are Dinamo), nu au acuzat lipsa jucătorilor şi într-adevăr au mici probleme pe ceea ce înseamnă pregătirea acestora, ei au stat izolaţi în toată această perioadă, însă au înţeles că trebuie să terminăm competiţia pe teren, sprijină această idee în totalitate, au înţeles că trebuie să respecte relaţia contractuală pe care o avem cu EAD-ul (n.r. - deţinătorul drepturilor TV)", a declarat Ştefan, la Digi Sport.

Citește și: Să râdem cu Ludovic Orban! Cum s-a contrazis premierul: Nu se închide nimic! După ora 23:00, anumite activități vor fi închise

Meciul Academica Clinceni - Dinamo contează pentru etapa a VIII-a a Ligii I. Dinamo nu a mai jucat niciun meci din 12 iulie. La 16 iulie, au apărut cazuri pozitive de infectare cu noul coronavirus în lotul echipei "alb-roşii", numărul acestora ajungând la 21, dintre care 18 jucători.

Dinamo, penultima în clasament, mai are de jucat şapte meciuri din play-out-ul Ligii I, faţă de numai două-trei câte mai au majoritatea celorlalte echipe.