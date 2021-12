Antrenorul FC Rapid, Mihai Iosif, după 1-3 cu FCSB: E o dezamăgire în felul în care am pierdut, nu cred că meritam să pierdem acest meci

Antrenorul FC Rapid, Mihai Iosif, a catalogat drept mincinos rezultatul de 1-3 din meciul cu FCSB, disputat, miercuri, pe Arena Naţională. Iosif a fost eliminat după joc de arbitrul Istvan Kovacs, tehnicianul explicând că l-a întrebat "civilizat": "Nu vă supăraţi, domnule Kovacs, vă bateţi joc de noi?"

"Nu ştiu dacă e o dezamăgire. E o dezamăgire în felul în care am pierdut. Aşa cum a arătat jocul, nu cred că meritam să pierdem acest meci, cred că l-am controlat undeva la 50-60 de minute din el. Am avut un început în care pe tineri i-a luat un pic valul. Am avut o reacţie foarte bună, cred un rezultat de egalitate era cel corect. Pe mine nu m-a luat valul, că nu mă ia valul, am colac, dar pe Săpunaru de ce l-a luat? Ce s-a întâmplat? (n.r. - că a comis penaltiul de 2-1) Nu ştiu dacă a fost. Am vorbit cu Junior, mi-a spus că nu l-a atins (n.r. - la caronaşul roşu). Nu mai vreau să comentez, nu mai zic nimic... (n.r. - despre faptul că a fost eliminat după finalul meciului) Exces de zel. Mamă, ce fac eu, ce dreg eu! M-am dus şi i-am spus aşa: Dar civilizat, frumos, fără să-l jignesc pe dânsul. Dacă se dă roşu pentru aşa ceva, ridic mâna şi mă predau. Chiar frumos şi civilizat i-am spus, că ăsta sunt. (n.r.- ce răspuns a primit) Roşu! Puteam obţine mai mult, îmi felicit jucătorii pentru că au dat dovadă de mare tărie de caracter şi au dat totul până la final. Nu ştiu cu cine vom juca împotriva celor de la Botoşani, pe lângă cei accidentaţi avem şi doi suspendaţi, acum. (n.r. - dacă mai are copii să trimită pe teren) Am unul, acasă. Avem echipa a doua. Publicul ne-a aplaudat pentru că am dat totul pe teren şi atât s-a terminat scorul. Este primul rezultat mincinos din punctul meu de vedere, un rezultat de egalitate era mai just. Cred că am avut şi ocaziile mai mari, cel puţin în prima repriză. La penalti, Săpunaru a spus că nu a fost, Junior a zis că nu l-a atins, la al doilea galben. Nu putem să dăm lucrurile înapoi", a declarat Iosif, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, conform news.ro

FCSB a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), pe FC Rapid, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Giuleştenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 77, după eliminarea lui Junior Morais pentru două cartonaşe galbene. FCSB s-a impus după două goluri înscrise în prelungiri.

Au marcat: Tănase '14, '90+3 (p), Ianis Stoica '90+6 / Săpunaru '45+6 (p).