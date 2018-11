Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, consideră că va fi greu de marcat împotriva Concordiei Chiajna

Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, consideră că va fi greu de marcat Concordiei Chiajna, o formaţie care se apără bine, care a avut mai multe meciuri în care nu a primit gol, spunând că Dorinel Munteanu a adus la această formaţie disciplină şi o organizare foarte bună, informează News.ro.

“Este un meci acasă, cu siguranţă ne dorim cele trei puncte. Întâlnim o echipă care are un antrenor cu o experienţă foarte mare de a câştiga, de a fi învingător, un antrenor care a adus disciplină, organizare bună, rezultate foarte bune. Ştim că va fi foarte greu să marcăm, e o echipă care primeşte puţine goluri, a câştigat meciuri unde nu a primit gol. În toate victoriile lor nu a primit gol, au fost victorii în deplasare, victorii acasă, aşa că eu cred că din toate punctele vedere ne aşteaptă un meci foarte greu”, a afirmat Hagi.

El crede că nu trebuie luat ca reper meciul din Cupă dintre cele două formaţii câştigat de Viitorul cu 3-0.

“Chiar dacă în cupă am câştigat 3-0 au fost anumite circumstanţe, felul cum am marcat a fost din fază fixă şi după aceea au venit eliminările şi s-a rupt meciul. Cred că va fi un meci foarte greu, suntem pregătiţi de lucrul acesta, am vorbit cu echipa şi ne interesează foarte mult cele trei puncte”, a mai spus antrenorul Viitorului.

Întrebat ce părere are despre convocarea în premieră a lui Ianis la naţionala de seniori, Hagi nu a dorit să comenteze acest lucru, spunând: “Am meci cu Chiajna, nu vreau să discut de jucătorii de la echipa naţională, ar fi o greşeală din partea mea. Trebuie să vorbim de meciul nostru”.

Partida dintre Viitorul şi Concordia Chiajna va avea loc sâmbătă, de la ora 18.00, pe stadionul din Ovidiu.