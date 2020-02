Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă: Trebuie să fim mai uniţi, devotaţi unul pentru celălalt, să încercăm să punem pe primul loc binele echipei

Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă, a dat vina pe jocul individualist al fotbaliştilor lui pentru înfrângerea din derbiul cu Dinamo, anunță news.ro.

"Nu am făcut un joc strălucit în această seară. Regret enorm că nu am reuşit să câştigăm pentru aceşti suporteri minunaţi. Nu înţeleg ce spuneţi, că am fost depăşiţi la toate capitolele! Aveam controlul jocului, a interevnit o execuţie la o lovitură liberă şi au preluat conducerea fără să ne pună probleme până atunci. După aceea a venit acea eliminare. În zece am reuşit să egalăm. În a doua repriză din păcate o nesincronizare a făcut să primim al doilea gol, iar de acolo consider că am început să punem presiune mai mare şi să ducem mingea în careul advers. Este probabil o presiune greu de gestionat şi chiar mă gândeam că trebuia să fim mai uniţi, devotaţi unul pentru celălalt, să încercăm să punem pe primul loc binele echipei şi să lăsăm deoparte partea individuală a fiecăruia. Mă refer la atitudine, la spiritul acela de echipă, spiritul de sacrifciu care trebuie avut. La acest aspect cei de la Dinamo ne-au bătut astăzi. Nu joacă fiecare pentru el, trebuie să jucăm ca echipă, să fim toţi în acelaşi timp în aceeaşi direcţie, trebuie să gândim la unison. Este dorinţa fiecărui jucător de a arăta că e foarte bun şi atunci a dispărut acel joc colectiv pe care l-am avut anul trecut. Am rotit jucătorii pe posturi şi cu acordul lor şi cu pregătirea necesară şi la acest joc am înţeles că avem nevoie de mai multă atitudine. Avem o dificulatate în a finaliza, trebuie să şutăm mai mult la poartă, să avem mai multă responsabilitate. În rest, jucătorii au făcut un efort extraordinar astăzi şi în zece, din păcate ne-a lipsit atitudinea pe care am avut-o când am rămas în zece jucători. Nu comentez de ce l-am înlocuit pe Coman, am explicaţiile mele, nu trebuie să le expun public. Diferenţa e remontabilă faţă de locul I, dar totul depinde numai de noi, nu trebuie să ne uităm în curtea altuia. Trebuie să strângem rândurile, în momentele acestea se cunosc caracaterele. Suntem şi vom deveni un grup mai puternic îmrepună cu suporterii", a declarat Vintilă, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vânzare

Întrebat dacă a dorit transferul atacantului Adrian Petre de la Esbjerg, Vintilă a răspuns: "Da. Vom vedea în ce stadiu d epregătire este şi cum îl vom integra în echipă."

Dinamo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I. FCSB a evoluat în inferioritate numerică din finalul primei reprize.

Au marcat: Sin '37, V. Lazăr '62 / Tănase '45+9 (p).