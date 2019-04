Antrenorul FCSB este mulțumit după meciul cu Astra: 'Cred că a fost o victorie meritată'

Tehnicianul echipei FCSB, Mihai Teja, a declarat duminică seară, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-0, că victoria este meritată şi că jucătorii săi au avut o atitudine bună, relatează News.ro.

“Mă bucur că am câştigat cele trei puncte. Îi felicit pe băieţi, au făcut un joc foarte bun. Îi felicit şi pentru atitudine şi pentru joc. Cred că a fost o victorie meritată. Am avut noroc la ocazia adversarilor de la final. Am jucat ofensiv, am încercat să dăm şi golul doi. Băieţii se antrenează bine şi vrem să câştigăm următoarele meciuri pe care le mai avem”, a spus Teja la Digi Sport.

De cealaltă parte, Costel Enache consideră că jocul a fost echilibrat. “Am făcut un meci bun. Am jucat de la egal la egal cu adversarul. O nesincronizare în defensivă ne-a costat. A fost un joc echilibrat. Nu am venit să ne închidem, să distrugem jocul”, a afirmat el.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, în primul meci al etapei a şaptea a play-off-ului Ligii I. Golul a fost marcat de Florin Tănase, în minutul 55.