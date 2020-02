Antrenorul formaţiei Chelsea, Frank Lampard, a declarat că echipa lui a primit o lecţie dură din partea celor de la Bayern Munchen, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

"Nivelul echipei Bayern a fost fantastic. Nu am reuşit să fim la înălţime, suntem evident dezamăgiţi, este o lecţie dură a realităţi pentru jucători, dar aşa este fotbalul în Liga Campionilor. În prima repriză, am suferit în unele momente, dar am reuşit să rămânem în meci şi să avem ocazii, însă în 90 de minute trebuia să arătăm mai mult. Am văzut că există o enormă calitate la Bayern. Sunt jucători care sunt acolo de mult timp, Lewandowski, Müller, Boateng, Alaba, Neuer... Noi am încercat să fim în Top 4 în acest sezon pentru a ne îmbunătăţi în această vară. Astăzi, am văzut că mai este de muncă, dar ştiam când am preluat acest post. Acum, trebuie să mergem cu mândrie la Munchen şi să nu ne gândim prea mult la scor. Ştim că avem trei goluri de recuperat, deci e foarte clar că suntem într-o situaţie foarte rea, dar va trebui să arătăm personalitate", a declarat Lampard.

Hans-Dieter Flick, antrenorul echipei Bayern, a declarat că formaţia lui a aplicat foarte bine tactica stablită.

"Pentru noi este un rezultat bun, desigur. Echipa a fost foarte concentrată şi hotărâtă timp de 90 de minute. Prima repriză a fost bună, dar la pauză ştiam că trebuie să dăm mai mult, pentru doream să marcăm aici. Am ratat ocazii în prima repriză, dar în a doua le-am convertit şi echipa a aplicat foarte bine ceea ce ne-am dorit. Am dorit să fim imprevizibili, dar este adevărat că azi a funcţionat foarte bine banda stângă. Când au fost spaţii acolo, am ştiut să le folosim într-o manieră excelentă", a spus Flick, potrivit lequipe.fr.

Bayern Munchen a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), formaţia Chelsea Londra, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Au marcat: Gnabry '51 şi '54, Lewandovski '76

Marcos Alonso (Chelsea) a fost eliminat, în minutul 83, pentru lovirea unui adversar. El a primit direct cartonaşul roşu, după analiza VAR.

Partidele retur vor avea loc la 18 martie.