Antrenorul formaţiei CSU Craiova, Victor Piţurcă, după lipsa de constanţă a echipei: 'Nu mai sunt aşa tare în gură acum'

Antrenorul formaţiei CSU Craiova, Victor Piţurcă, a afirmat că nu mai este aşa "tare în gură" după ce echipa lui a alternat rezultatele pozitive cu cele negative, anunță news.ro.

"Dacă ar fi după ce îmi doresc eu, aş mai fi vrut încă 15 puncte în plus şi ţinând cont de cum am jucat ar fi trebuit să le obţinem, pentru că ne-am creat foarte multe ocazii de gol, dar din păcate nu am reuşit să înscriem. Mi-aş dori să câştigăm toate meciurile, să vedem dacă e posibil. Nu mai sunt aşa tare în gură acum ca la început, acum sunt mai ponderat în declaraţii de genul acesta, nici nu era stilul meu, dar am avut mare încredere că se va întâmpla aşa. Din păcate nu s-a întâmplat aşa. Nu sunt neapărat dezamăgit de jucători, pentru că jocul a fost unul bun, nu am de ce să mă plâng. Sunt lucruri pe care le discut cu jucătorii, nu le discutăm public, însă jocul a fost bun din moment ce ne-am creat multe ocazii. Lucrez la antrenamente tot ce se poate lucra. Acolo, când jucătorii intră în careu, depinde de valoarea lor ca să înscrie. Dacă nu înscriu, asta e, trebuie să muncim în continuare, să vedem execuţiile pe care le au, dacă sunt bune. Trebuie tot timpul să exersăm de zeci sute de ori ca să putem să ajungem să marcăm. Cam aşa s-a văzut (n.r. - că lipseşte un vârf), nu am avut din păcate reuşite, acolo, în faţă aşa cum mi-aş fi dorit. Să spunem că Andrei Ivan e reprofilat ca vârf, lui plăcându-i să joace în partea stângă. Dar nu contează, orice jucător din faţă, şi el, şi Mihăilă trebuie să marcheze gol, că joacă vârf, joacă în dreapta, că joacă în stânga. Sunt prea multe ocazii risipite. Aştept mai mult şi de la jucătorii cu experienţă, şi de la jucătorii tineri. Jucători au crescut în perioada aceasta, unii chiar foarte mult, dar aştept şi mai mult de la ei şi mai ales eficienţă", a declarat Piţurcă, într-o conferinţă de presă.

Antrenorul a afirma că formaţia lui este mai bună decât viitorul adversar din Liga I, FC Botoşani: "Universitatea Craiova este echipă mai bună şi sper să obţinem victoria, să marcăm din situaţiile pe care ni le creăm. Putem spune că avem un mic avantaj (n.r. - că oltenii au avut două zile în plus de odihnă), dar nu are nicio importanţă. Când intri pe gazon trebuie să joci de o manieră prin care să se vadă lucrul acesta. Şi când am jucat cu Iaşiul, tot la aspectul ăsta ne-am gândit, că o să fie mai obosiţi. Au fost mai obosiţi, nu ştiu cum au fost, dar nu am reuşit să câştigăm. Jucătorii sunt tineri, să refac repede. Craiova trebuie să îşi impună stilul de joc, să îşi impună ritmul şi să reuşim să câştigăm".

CSU Craiova va evolua, joi, de la 18.00, pe teren propriu, cu FC Botoşani, în etapa a XIX-a a Ligii I.