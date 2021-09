Antrenorul formaţiei Rapid, Adrian Matei e mulțumit de echipa lui: Arată că joacă fotbal

Antrenorul formaţiei Rapid, Adrian Matei, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că e mulţumit de parcursul echipei de până acum, mai ales că a arătat că "joacă fotbal", în comparaţie cu alte grupări, conform agerpres.

"Noi încercăm să facem cât mai multe lucruri bune pentru Rapid, fie că va fi locul doi sau trei. Dacă ne aducem aminte, obiectivul era salvarea de la retrogradare şi e normal să fim mulţumiţi de ceea ce am făcut până acum. Eu aş spune că suntem mulţumiţi de părţi din jocuri pe care le-am făcut până acum. Am arătat că jucăm fotbal faţă de alte echipe", a declarat Matei.

El se aşteaptă ca partida cu FC Voluntari să fie una dificilă având în vedere faptul că ilfovenii au înregistrat rezultate bune în ultima perioadă."Ne aşteaptă un meci foarte greu. Am văzut rezultatele pe care cei de la Voluntari au reuşit să le facă în ultimele patru meciuri, am văzut şi jocul de la ultima etapă de campionat, e o echipă care a progresat foarte mult, e pe un trend ascendent. Joacă fotbal, lucru pe care nu l-am mai văzut la echipa din Voluntari anul trecut. Să sperăm că mâine nu vor reuşi să facă ceea ce şi-au propus şi să facem noi ceea ce ne-am propus. Suporterii ne-au ajutat foarte mult prin prezenţa lor, mai ales la meciurile de acasă. Să sperăm că acel procent de 30% din stadion să fie ocupat şi atunci din acest punct de vedere nu o să simţim lipsa suporterilor", a mai spus Matei.Jucătorul Adrian Bălan, fost la FC Voluntari, speră să obţină două trofee şi cu Rapid: "Cred că ne aşteaptă un meci greu, jucăm cu Voluntari, echipa cu care am plecat din Liga a III-a şi cu care am câştigat două cupe. Sper ca şi cu Rapid să fac acelaşi lucru, am plecat din Liga a II-a şi sper să câştig două trofee. Îi cunosc foarte bine, am mulţi prieteni acolo şi de aceea spun că ne aşteaptă un meci foarte greu. Cu siguranţă ne dorim să facem mai mult, e adevărat că suntem echipă nou-promovată, dar au venit jucători buni. Obiectivul este salvarea de la retrogradare, dar dacă ne vom califica în play-off ar fi ceva extraordinar. Ne lipseşte domnul Mihai Iosif, se simte lipsa lui pe bancă. S-a văzut puţin poate şi la meciurile trecute, astea sunt deciziile federaţiei şi nu avem ce să facem. Sperăm să îl avem pe bancă cât mai multe meciuri".Partida Rapid- FC Voluntari, di cadrul etapei a 10-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 20:00, pe Arena Naţională.