Antrenorul Gennaro Gattuso a fost prezentat oficial la Napoli, după ce Carlo Ancelotti a fost demis

Clubul Napoli a anunțat, miercuri, numirea în funcția de antrenor principal a lui Gennaro Gattuso (41 de ani). Prezentarea oficială a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce Carlo Ancelotti a fost demis în urma unei discuții cu președintele Aurelio De Laurentiis, anunță MEDIAFAX.

Aurelio De Laurentiis, președintele clubului, a fost primul care a confirmat numirea la Gennaro Gattuso, urându-i bun venit lui Gennaro Gattuso, pe contul său de Twitter.

"A fost o decizie simplă. Napoli este o echipă de top în Italia și în Europa de mulți ani, care trece prin momente dificile acum, dar majoritatea jucătorilor, 90%, sunt tipul fotbaliștilor pe care vreau să îi am. Am vrut să îl sun pe Carlo (n.r. - Ancelotti) aseară, dar știam că este alături de familia sa. Am vorbit dimineață. Nu au fost ușoare aceste zile, pentru că am știut că trebuie să clarific situația cu Carlo, care e o persoană minunată. Îmi este ca un tată, am peste 300 de meciuri cu el ca antrenor. Mereu i-am cerut sfaturi în momentele dificile din carieră", a declarat Gattuso, la conferința de presă.

Ulterior, Gattuso a vorbit despre obiectivele sale, dar și despre strategia pe care vrea să o impună la Napoli.

"Obiectivul este Europa, nu ne ascundem. Va fi dificil, nu suntem într-o perioadă simplă, dar această echipă nu poate lipsi din Europa. Sper să recuperăm punctele pierdute. Mai sunt două jocuri până la pauza de Crăciun și trebuie să mergem înainte. Napoli este o echipă care e obligată să conducă meciurile și să joace într-un anumit stil. Trebuie să arătăm hotărâre, tărie de caracter și fotbal de bună calitate. În momentul de față, am sistemul 4-3-3 în minte, pentru că avem jucători care se pliază pe acest stil", a mai spus Gattuso.

Noul tehnician de la Napoli a refuzat să vorbească despre detaliile din contractul său, spunând că este mai puțin importantă durata înțelegerii, postul fiecărui antrenor depinzând doar de rezultatele pe care le are.

Clubul Napoli a anunţat, marţi seara, demiterea antrenorului Carlo Ancelotti. Decizia a venit la doar câteva ore după ce echipa italiană a învins-o pe Genk, scor 4-0, şi s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Carlo Ancelotti a pregătit-o pe Napoli de la începutul sezonului 2018/2019. El a terminat pe locul secund în ediţia precedentă de campionat din Italia, însă rezultatele mai slabe în Serie A au apărut în actuala stagiune, echipa fiind pe locul 7, după 15 runde, cu 21 de puncte. În schimb, italienii au obţinut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, marţi, după ce au învins Genk, scor 4-0.

Gennaro Gattuso și-a început cariera de antrenor la FC Sion, în Elveția. El le-a mai antrenat pe Palermo, OFI Crete, Pisa, Milan U19 și AC Milan.

Primul meci al lui Gennaro Gattuso pe banca tehnică a lui Napoli va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, contra celor de la Parma, în runda cu numărul 16 din Serie A.