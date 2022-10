Antrenorul Interului, după ce echipa sa a trimis Barcelona în Europa League: Am fost peste așteptări

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, şi-a exprimat satisfacţia pentru calificarea milanezilor în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după victoria categorică cu Viktoria Plzen (4-0), informează AFP.

"Ştiam că am căzut într-o grupă foarte dificilă (cu FC Barcelona şi Bayern Munchen), dar aveam speranţa. Am avut un parcurs bun în această fază a grupelor, am fost peste aşteptări, trebuie să-i aplaudăm pe aceşti jucători", a subliniat Inzaghi pentru Prime Video."Pentru a atinge acest obiectiv, primul din acest sezon, trebuia să realizăm ceva deosebit. Am progresat meci după meci şi dubla noastră confruntare cu Barcelona (1-0, 3-3) ne-a adus multă încredere", a adăugat el.Inter a dispus cu 4-0 de Viktoria Plzen, la Milano, succes care a calificat-o în optimile de finală ale competiţiei şi a scos-o din cursă pe FC Barcelona încă înaintea meciului său cu Bayern Munchen.Henrih Mhitarian (42), Edin Dzeko (45+1, 66) şi Romelu Lukaku (87) au marcat pentru Inter.