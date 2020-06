Antrenorul Leo Grozavu: Cu această înfrângere consider că am intrat într-o zonă foarte periculoasă

Antrenorul Leo Grozavu consideră că echipa lui, Sepsi Sfântu Gheorghe, a intrat în lupta pentru evitarea retrogradării după înfrângerea suferită, acasă, cu FC Voluntari, anunță news.ro.

"Nu am avut ce să le reproşez băieţilor, de implicare, de atitudine, dar fotbalul este făcut din momente psihologice şi atunci când eşti nedreptăţit este foarte greu. Sunt momente şi momente, unii profită, alţii pătimesc. Astăzi, noi am pătimit. Dacă am fi avut 2-0 în prima repriză, ca să nu mai vorbesc de celelalte situaţii pe care puteam să le tratăm mult mai bine... Sigur, sunt problemele noastre, le cunoaştem, dar nu vreau decât să ni se dea ce este. Nu vreau să caut alibiuri, dar şi la golul doi, când Tincu este tras de tricou nu se dă nimic, cu asistentul lângă el. Am controlat jocul în prima repriză, am avut multe situaţii, am avut şi în a doua repriză, a fost un meci frumos, dar pentru noi s-a terminat rău. Atunci câmd marchezi foarte repede trebuie să fii atent în continuare. Nu din cauza arbitrajului neapărat (n.r. - a pierdut meciul), dar dacă am fi avut 2-0 altfel am fi gestionat jocul. Din păcate, astăzi am pierdut o partidă pe care nu trebuia să o pierdem şi cu această înfrângere considerăm că am intrat într-o zonă foarte periculoasă", a declarat Grozavu, la microfonul televiziunilor care transmis Liga I.

FC Voluntari a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1) echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în primul meci al etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I. FC Voluntari este neînvinsă de şapte meciuri, reuşind cinci victorii şi două remize.

Au marcat: Carnat '1 / Belu Iordache '68, Căpăţână '70.

În minutul 8, gazdele au mai înscris un gol, nevalidat de arbitrul Horia Mladenovici. Dimitrov a centrat de pe partea dreaptă, iar Istvan Fulop a şutat balonul către poartă. Portarul Cojocaru a respins mingea, dar aceasta trecuse cu toată circumferinţa de linia porţii.

Clasamentul play-out-ului este următorul: FC Viitorul - 27 de puncte, Sepsi - 20 puncte, FC Voluntari - 18 puncte, Hermannstadt - 18 puncte, Dinamo - 17 puncte, Poli Iaşi - 15 puncte, Academica Clinceni - 14 puncte, Chindia Târgovişte - 14 puncte.

