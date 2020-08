Antrenorul lui Atalanta Bergamo dezamăgit de golurile primite pe final de meci cu PSG

Gian Piero Gasperini, antrenorul echipei Atalanta Bergamo, s-a declarat dezamăgit de faptul că formaţia lui a primit două goluri în finalul meciului cu PSG, după ce a condus cu 1-0.

"A fost un joc foarte dificil, foarte greu pentru ambele echipe. Pentru noi, desigur, sunt foarte multe regrete că am primit două goluri în finalul meciului. Credeam că meciul s-a terminat, este greu. Când am condus, am reuşit destul de bine să gestionăm jocul. Dar intrarea lui Mbappé, combinată cu prezenţa lui Neymar, a schimbat lucrurile pentru PSG. Intrarea sa a dat o energie pentru PSG care era pe cale să piardă meciul, acest lucru a fost fundamental prin ceea ce a adus. Golul egalării, mai ales, ne lasă cu multă amărăciune. PSG are şanse bune să joace finala", a declarat Gasperini, potrivit lefigaro.fr.

Formaţia Paris Saint-Germain s-a calificat, miercuri seară, la Lisabona, în semifinalele Ligii Campionilor, trecând în sferturi de Atalanta, scor 2-1. PSG a revenit de la 0-1 pe final, marcând în minutele 90 şi 90+3.

Atalanta a deschis scorul prin Pasalic ’27.

PSG a reuşit o revenire spectaculoasă pe final, marcând prin Marquinhos ’90 şi Choupo-Moting ‘90+3.

Campioana Franţei va juca în semifinale cu Câştigătoarea sfertului de finală Leipzig - Atletico Madrid.